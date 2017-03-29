MİT liste verdi Almanya korudu

Siyasileri ve basını ile birlikte açıkça 'hayır' kampanyası yapan Almanya yine bir skandala imza attı. MİT'in verdiği listedeki FETÖ mensuplarını uyaran Kuzey Ren Vestfalya polisi, yakalanacakları uyarısında bulundu. Süddeutscher Zeitung gazetesindeki habere göre, MİT Almanya'da yaşayan 300 Gülen taraftarı ile 200 kadar dernek okul ve benzeri kurumun isimlerini Alman Federal Haber Alma Servisi'ne (BND) iletti. Haberde, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinin Türkiye'nin verdiği listede yer alan kişileri, MİT tarafından izlendikleri konusunda uyardığı ve Türkiye'ye gitmemelerini tavsiye ettikleri belirtildi.



BAKAN DA DOĞRULADI

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius da dün haberleri doğruladı. "Türkiye'nin, Almanya'daki casusluklarının kabul edilemez olduğunu" savunan Pistorius, ülkesindeki FETÖ'cüleri MİT'in faaliyetleri konusunda uyardı ve "Almanya'daki Gülen destekçilerinin herhangi bir şey yaptıklarına dair kanıt yok" dedi.



