Son dakika haberi: 2 terörist yakalandı

Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, biri sözde Yayladere sorumlusu 2 terörist yakalandı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, biri sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu "Sinan Rojhilat" kod adlı Barış Alhani olmak üzere 2 terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) ile alınan görüntü üzerine Kiğı ilçesine bağlı Açıkgüney köyü kırsalında güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı.

Havadan ateş altına alınan bölgeye helikopterle asker sevkiyatı yapıldı.

Operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, biri yaralı 2 terörist silahlarıyla yakalandı.

Teröristlerden birinin örgütün sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu "Sinan Rojhilat" kod adlı Barış Alhani, diğerinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı "Zindan Devran" kod adlı Hüseyin Kan olduğu belirlendi.