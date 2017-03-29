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Son dakika haberi: 2 ist yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 13:33 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 14:09
Son dakika haberi: 2 terörist yakalandı
Son dakika haberi: 2 terörist yakalandı

'ün Kiğı ilçesi kırsalında örgütü 'ya yönelik hava destekli da, biri sözde Yayladere sorumlusu 2 terörist yakalandı.

'ün Kiğı ilçesinde örgütü 'ya yönelik hava destekli da, biri sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu "Sinan Rojhilat" kod adlı Barış Alhani olmak üzere 2 terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) ile alınan görüntü üzerine Kiğı ilçesine bağlı Açıkgüney köyü kırsalında güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı.

Havadan ateş altına alınan bölgeye helikopterle asker sevkiyatı yapıldı.

Operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, biri yaralı 2 terörist silahlarıyla yakalandı.

Teröristlerden birinin örgütün sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu "Sinan Rojhilat" kod adlı Barış Alhani, diğerinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı "Zindan Devran" kod adlı Hüseyin Kan olduğu belirlendi.