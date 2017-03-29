Son dakika haberi: ABD Büyükelçiliği'nden Adil Öksüz açıklaması

ABD Büyükelçiliği’nden gelen ‘Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık’ açıklamasının ardından kafalarda pekçok soru işareti belirmişti. Nitekim Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik A Haber’e yaptığı açıklamada ABD Büyükelçiliği’nden gelen açıklamayı ‘Çelişkili ve inandırıcı değil’ olarak nitelelendirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nun hazırladığı Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Terörist Adil Öksüz hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianame'de yer alan bilgilere göre, ABD Konsolosluğu Adil Öksüz'ü 21 Temmuz'da aradı.Bugün ajansların geçtiği bu flaş haberin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama bekleniyordu. Nitekim Büyükelçilik konuyla ilgili açıklamayı çok geçmeden yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 21 Temmuz'da Adil Öksüz'ün aranması ile ilgili ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir. O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'nin Türkiye Temsilciliği'ni arayarak, Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık. ABD Başkonsolosluğu'nun, şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı, darbe girişiminin ardından ABD ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir.

"İNANDIRICI DEĞİL, ÇELİŞKİLERLE DOLU"

ABD Büyükelçiliği'nden gelen 'Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık' açıklamasının ardından kafalarda pekçok soru işareti belirmişti. Nitekim Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik A Haber'e yaptığı açıklamada ABD Büyükelçiliği'nden gelen açıklamayı 'Çelişkili ve inandırıcı değil' olarak nitelelendirdi.

Çelik A Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Açıklama inandırıcı değil ve çelişkilerle dolu. Bu temaslar resmi yazıyla olur. Bir yanlışlık var. Akıncı iddianamesi ile Kemal Batmaz, Adil Öksüz ve Nurettin Oruç'un telefon görüşmeleri deşifre edilmişti. Bu telefon trafiği ortaya çıkınca ABD Büyükelçiliği'nin bir telaş içerisinde olduğu görülüyor. Söylediğim gibi böyle bir prosedür olmaz. ABD, bizden bir emniyet personelinin telefonuyla hemen vizesini iptal ediyorsa bu şu demektir Adil Öksüz bir teröristtir ve FETÖ gerçeği ABD tarafından kabul edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Adalet Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, teröristbaşının iade edilmesinden önce yargılanmasını talep ediyor. ABD'nin elimizde delil yok, bunların terör örgütü olduğunu gösteren bir delil yok demelerine rağmen ABD Büyükelçiliği bu durumun aksini gösteren bir harekette bulunuyor. ABD bu durumda FETÖ gerçeğini kabullenmiş durumda. ABD bu durumda suçüstü yakalanmış durumda. Türkiye için önemli bir delildir bu.