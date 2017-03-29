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: İsviçre'deki skandal pankartı açan örgüt belli oldu

İHA
  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 21:22 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 02:05
Son dakika: İsviçre'deki skandal pankartı açan örgüt belli oldu
Son dakika: İsviçre'deki skandal pankartı açan örgüt belli oldu

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine açılan pankartın sorumluluğunu Devrim Gençlik Bern adlı anarşist örgüt üstlendi.

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine açılan pankartın sorumluluğunu Devrim Gençlik Bern adlı anarşist örgüt üstlendi.
İsviçre'nin Bern kentindeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart'ta düzenlenen "hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, başına silah dayalı şeklinde gösteren, tartışmalara neden olan pankart açılmıştı. Devrimci Gençlik Bern adlı anarşist örgüt, pankartı kendi örgütünün açtığını açıkladı.

HEDEF GÖSTEREN PANKARTA ÇİFTE SORUŞTURMA


Devrimci Gençlik Bern anarşist örgütünden açıklama geldi. Örgüt, açıklamalarını Türkçe ve Almanca yayınlayarak, pankartın ve sloganların arkasında durduklarını ifade etti. Ayrıca örgüt, hakaret ve tehditleri ardı ardına sıralayarak, mücadelenin her yolunu meşru olarak kabul ettiğini belirtti.