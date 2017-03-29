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: 'in ilçesinde

DHA
  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 02:25 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 05:57
Son dakika: İzmir'in Buca ilçesinde patlama
Son dakika: İzmir'in Buca ilçesinde patlama

'in ilçesinde bir araç ile bir çöp konteynırında meydana gelen iki ayrı da bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

'in İlçesi'nde bir otomobilde meydana gelen da 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme yaparken, yakındaki bir çöp konteynırında da patlama meydana geldi.

Buca İlçesi Fırat Mahallesi'nde bugün saat 02.00 sıralarında bir otomobilde, patlama meydana geldi. Patlamada, araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaparken, yaklaşık 300 metre mesafede, bir çöp konteynırında ikinci bir patlama meydana geldi.
Olayın olayı olduğu üzerinde duran polis, telsizden çöp konteynırladan uzak durulması konusunda uyarı yaptı.