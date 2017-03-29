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Türk polisinden ’e dersi!

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 09:51
Türk polisinden Interpol’e FETÖ dersi!
Türk polisinden Interpol’e FETÖ dersi!

Türk polisi Genel Kurulu'nda, Alman Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock’a “'cüler ’da nasıl rahat gezebiliyor?” diye sorarak Türkiye’de yaşananları görmeye davet etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı da Interpol Genel Kurulu'na 'yü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlattı.

HAİNLİK DELİLLERİYLE ANLATILDI

Türk Interpolü, İngilizce ve Arapça olarak iki dilde 190 ülke polisine toplantıda 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin videolarını izlettirdi. FETÖ'yü anlatan dokümanları ve mahkeme kararlarını gösterdiler. FETÖ'nün nasıl bir kanlı örgüt olduğu teröristleri saklayan, iade etmeyen birçok Avrupa ülkesinin polisine delillerle anlatıldı. Türk polisi toplantıda Alman uyruklu olan Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock'a " ve 'da nasıl rahat gezebiliyor?" diye soru yönelttiler. Stock 15 Temmuz'da FETÖ'nün neler yaptığını yerinde görmesi ve empati yapması için Türkiye'ye davet edildi. Jürgen Stock Türk Interpolü'nün bu davetini kabul etti. Stock, referandumdan sonra Türkiye'ye gelecek. (Akşam)

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