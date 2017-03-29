Ülke genelinde aranıyordu: Adana’da bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde bomba yüklü olduğu ileri sürülerek aranan şüpheli otomobil Adana polisi tarafından bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü haber merkezinden dün sabah saat 06.30'dan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan bomba yüklü olabileceği bilgisi olan bir otomobil plakası verildi. Haber merkezi "Vereceğim plakayı takip edip alırken duyarlı olalım, bütün ekiplerin dikkatine" diye anons geçmeye başladı. Ekipler il merkezi ve ilçelerde harekete geçirildi. Saat 11.00'e kadar da haber merkezi otomobil ve plakasını sık sık anons ederek uyarıda bulundu. Bir süre sonra Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobili Adana-Şanlıurfa otoyolunda aldıkları bilgisini anons etti. Hemen olay yerine terörle mücadele ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen polisler otomobilde Irak uyruklu bir erkek ve üniversite öğrencisi bir kadın olduğunu tespit etti. Otomobilde yapılan aramada ise bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak polis tedbiri elden bırakmayarak kadın ve erkeği sorgulamak üzere emniyete götürdü. Otomobil de emniyetin bahçesine çekildi. Polisin otomobil ve şahıslar üzerindeki araştırması devam ediyor.