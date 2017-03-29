Yalan cephesi başarımızı gölgelemek istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 maddelik anayasa değişikliği için 180 maddelik yalan uyduranlara bakmayın. Öyle bir yalan cephesi var ki, 14 yıllık başarılarımızı gölgelemek istiyor. 16 Nisan Türkiye için yeni bir başlangıcın adı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ: Eğer bir gün bile şehitlerimizi unutursak kalbimiz dursun. Aziz hatıralarını muazzep edecek bir söz söylersek dilimiz kurusun. Şehitlerimizin emaneti olan bu ülkeye ihanet edersek aldığımız her nefes haram olsun. Biz bu ülkeyi, milleti ölümüne seviyoruz. Bu sevginin önünde hapishane demirleri bile duramadı. Bu sevdanın önünde nice tuzaklar, nice çelme takmalar, nice arkadan hançerlemeler duramadı. Avrupa'daki gösterilerde pankartlara resmimizi koyup kafamıza silah dayıyorlar ya. Sanıyorlar ki bu şu şekilde bizi korkutacaklar, bu yoldan geri döndürecekler. 15 Temmuz'da F-16'larla, savaş helikopterleriyle bizi yolumuzdan döndüremediler, bunların kıytırık pankartı mı bizi yolumuzdan döndürecek?

ALP DAĞLARI DEĞİL: Güya İsviçre bu olayla ilgili soruşturma açmış. Her şey İsviçre devletinin, hükümetinin, polisinin gözü önünde oldu. Bu gösteri Alp Dağları'nın tepelerinde değil, İsviçre Parlamentosu'nun önünde oldu. Eğer samimiyetinizi ispat etmek istiyorsanız ülkenizdeki teröristleri derdest edip kapının önüne koyarsınız.

180 MADDELİK YALAN: 16 Nisan'da sandık başına gittiğinizde neye evet, neye hayır dediğinizi çok iyi bilmenizi istiyorum. 18 maddelik anayasa değişikliği için 180 maddelik yalan uyduranlara bakmayın. Önce açın, 18 maddeyi bir okuyun. Öyle bir yalan cephesi var ki 14 yıllık başarılarımızı bile gölgelemek istiyorlar. Milli gelirini 3 kat büyüten Türkiye'yi, sessiz devrim gerçekleştiren Türkiye'yi, yollardan havalimanından, spor komplekslerine varıncaya kadar bunların yapıldığını benim milletim iyi biliyor. Ana muhalefete rağmen bunları başardık. Bundan sonra ülkemiz aynı sorunları yaşamasın diye bu istikrar ve güven ortamını kalıcı hale getireceğiz.

EN BÜYÜK CEVAP: AK Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye, SP'ye, CHP'ye gönül veren kardeşlerim size sesleniyorum; Gelin Kandil'in isteklerine 16 Nisan'da biz öyle bir ders verelim ki 'evet'le bunlar Avrupa'ya en büyük cevap olsun. Şu anda Kandil, Avrupa ile beraber yürüyor. Avrupa'nın solak partileriyle birlikte yürüyor.

TERÖRLE MÜCADELE: Güneydoğu'da Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, korucularımız evvelallah inlerine girdi. Şu anda bunların lider kadrolarını yakalıyor, etkisiz hale getiriyorlar. Aynı şey Fırat Kalkanı'nda olmadı mı? DEAŞ temizlendi. PYD-YPG bunları da şu anda temizliyoruz. Şu anda Menbiç'teyiz. Buralardan tehdit devam ettikçe çekilmemiz mümkün değil. Ey PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleri, Samsun'dan yükselen bu 'evet' sizin sonunuzun işaretidir. 16 Nisan Türkiye için yeni bir başlangıcın adı.