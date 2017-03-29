Yurtdışında rekor katılım

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işleminin önceki gün başladığı 6 Avrupa ülkesinde toplam 37 bin 782 seçmen oy kullandı. Avrupa'daki seçmenler Almanya'da 13, Fransa'da 6, Avusturya ve İsviçre'de 3'er, Belçika'da 2 ve Danimarka'da 1 olmak üzere toplam 28 temsilcilikte sandık başına gitti. Toplam 2 milyon 895 bin seçmenin bulunduğu yurtdışında oy verme işlemi 9 Nisan'a kadar sürecek. 1 Kasım 2015 genel seçimleri için ilk gün 10 bin seçmen sandığa gitmişti.



EN FAZLA ALMANYA'DA

Türkiye'nin yurtdışında toplam 2 milyon 895 bin 567 seçmeni bulunuyor. Bu seçmenler 9 Nisan'a kadar 119 temsilcilikte oyunu kullanacak. En fazla seçmen bulunan ülke ise Almanya. Türkiye'nin Almanya'da 1 milyon 410 bin 248 seçmeni var. Almanya'daki 13 temsilcilikte dün 25 bin 790 Türk vatandaşı sandık başına gitti. Almanya'da en fazla oy Essen Başkonsolosluğu'nda kullanıldı. Essen'de 115 bin 371 kayıtlı seçmenden, 3 bin 237'si ilk gün anayasa değişikliği için tercihini yaptı. 318 bin 342 kayıtlı seçmenin bulunduğu Fransa'da oy verme işlemleri 6 başkonsoloslukta sürüyor.