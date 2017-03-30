ABD medyası Tillerson'ın ziyaretini böyle yorumladı: Zorlanacak!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyareti, ülkenin önde gelen gazetelerinde haber ve yorumlara konu oluyor. New York Times, Türkiye FETÖ elebaşının iadesini beklerken Tillerson'un Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğine dikkat çekti ve ekledi: "Erdoğan ile buluşma Tillerson en zorlu görüşmesi olabilir"

YAPTIĞI HİÇBİR GÖRÜŞME BU KADAR HASSAS DEĞİL

New York Times, Rex Tillerson için "Daha önce Meksika ve Çin Cumhurbaşkanları ile bir araya geldi ve DEAŞ ile savaşan 68 ülkenin bir toplantısına evsahipliğini yaptı ama Rex Tillerson, Dışişleri Bakanlığını üstlenmesinden bu yana geçen kısa süre içinde yaptığı hiçbir görüşme Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme kadar hassas olmayacak" yorumunu yaptı.

AYRIŞMALAR VE FETÖ ÇATLAĞI

Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan "ayrışmalar"a değinilen haberde Türkiye'nin ABD'den Teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesini istediğini de anımsattı. Gazete sonra tüm bu zorlukların "en tecrübeli diplomat için bile bir sınav oluşturacağını" yazdı.

BLİNKER: "DAHA ÖNEMLİ BİR İLİŞKİ DÜŞÜNMEK ZOR. TILLERSON HATA YAPMAMALI!"

ABD'li gazete, uzmanların Tillerson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacak görüşmelerde hata yapılmamasının önemini vurguladıklarını belirtirken Obama Yönetimi döneminde geçen yıl Türkiye'yi üç defa ziyaret eden, ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken'in "Daha önemli veya daha çetrefilli bir ilişkiyi düşünmek zordu" sözlerini yansıttı.

Haberde ayrıca iki ülke arasında YPG ile ilgili anlaşmazlığın gidirilmesinin taşıdığı öneme vurgu yapıldı ve bunun sağlanmaması durumunda Türkiye'nin başka hamlelerde bulunabileceği yazıldı.

