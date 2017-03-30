ABD’nin yanıt veremediği sorular

15 Temmuz’un kilit ismi Adil Öksüz’ün 21 Temmuz’da ABD Konsolosluğu’ndan arandığı ortaya çıktı. Çelişkili bilgiler veren büyükelçilik “Vizesini iptal için aradık” dedi. ABD’li yetkililer ise Daily Sabah’ın sorularını yanıtsız bıraktı

FETÖ darbe girişimine yönelik Akıncı iddianamesinde kritik bir ayrıntıya dikkat çekildi. Örgütün havacılardan sorumlu firari imamı Adil Öksüz'ün yakalanıp serbest bırakılmasından sonra telefon görüşmelerine devam ettiği belirlendi. Öksüz'ün darbe girişimden 6 gün sonra yani 21 Temmuz'da ABD Konsolosluğu adına kayıtlı telefondan arandığı da ortaya çıktı. ABD Büyükelçiliği'nden dün yapılan açıklamada ise Öksüz'ün arandığı kabul edilerek, "Vizesini iptal ettik, bilgi vermek için kendisini aradık" denildi. Çelişkili bilgiler veren ABD'li yetkililer, Daily Sabah'ın sorularını yanıtlamaktan kaçındı. İşte cevaplanmayı bekleyen sorular:

1- Adil Öksüz'ün vizesi niye iptal edildi?

2- FETÖ bağlantılı diğer şüphelilerin vizeleri de iptal edildi mi?

3- Kaç tane darbecinin vizesi iptal edildi?

4- ABD'de vizesi iptal olmuş FETÖ üyeleri var mı?



SİVİL AYAĞIN 1 NUMARASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ cuntası tarafından karargah olarak kullanılan Akıncı Üssü'ne yönelik iddianamesini tamamladı. 581 şüphelisi bulunan iddianamenin askeri ayağın 1 numarası ise tutuklu cuntacı Akın Öztürk... Bugün mahkemeye gönderilmesi planlanan iddianamenin "sivil ayağındaki" 1 numaranın ise FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz olduğu kaydedildi. İddianamede darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nde yakalanıp Sincan Adliyesi'nde skandal biçimde serbest bırakılan Öksüz'ün cep telefonunun açık olmasına da dikkat çekildi. Öksüz'ün telefonunun 21 Temmuz günü ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na ait bir telefon numarasından saat 10.22'de arandığı bilgisi de iddianameye konuldu.



'İŞBİRLİĞİNİN KANITI'

ABD Büyükelçiliği ise yaptığı yazılı açıklama'da Öksüz'le telefon görüşmesi yapıldığını doğrulayarak, "Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'nin Türkiye Temsilciliği'ni arayarak, Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu konuda bilgilendirmeye çalıştık." Daily Sabah'a konuşan ABD yetkilileri ise haklarında tutuklama kararı olan diğer kaçak FETÖ üyelerinin vizelerinin iptal edilip edilmediği, kaç darbecinin vizesinin iptal edildiği, ABD'de vizesi iptal edilmiş FETÖ'cü olup olmadığı konusuna açıklık getirmedi.