Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan A Haber'e flaş açıklamalar

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bozdağ, Adil Öksüz'ün ABD Büyükelçiliği dışında başka kimler tarafından arandığına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: Bunların hepsi iddianame dosyasında mevcut. İddianame mahkemeye sunulduğunda detaylar ortaya çıkacaktır. Adil Öksüz'ün kim olduğu öğrenilince seferber olundu. Adil Öksüz'ün Türkiye'nin her karış toprağında büyük bir arama tarama faaliyeti yapıldı. Hala da devam ediyor. Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçırma teşebbüsü bana göre başarılı olamadı. FETÖ, Öksüz infaz etmiş olabilir mi? Bilmiyoruz. Bence hala Türkiye'de saklanıyor.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN ARANMASI

ABD samimi bir işbirliği içinde olmak istiyorsa yüzlerce FETÖ mensubu ABD'de. Onların oturma iznini ve vizesini neden iptal etmedi. Teröristbaşı ABD'den terör faaliyetlerine devam ediyor. ABD'den bu konuda hassasiyet ve samimi işbirliği beklerken orada her türlü faaliyetlerine devam ediyorlar. Eğer samimilerse inandırıcılığı için ABD'de bulunan FETÖ'cülerin vizelerinin iptal edilmesi ve teröristbaşının geçici tutuklanma talebinin yerine getirilmesi lazım. Her kaçan ABD'ye gidiyor. Bakıyorsunuz Halkbank genel müdür yardımcısını ABD'de hemen tutukluyorsun. Peki bu darbe girşiminin arkasındaki ismi neden tutuklamıyorsun?

ADİL ÖKSÜZ BAŞKA KİMLER TARAFINDAN ARANDI? "ÖRGÜT, ADİL ÖKSÜZ'Ü İNFAZ ETMİŞ OLABİLİR Mİ?"

Bunların hepsi iddianame dosyasında mevcut. İddianame mahkemeye sunulduğunda detaylar ortaya çıkacaktır. Adil Öksüz'ün kim olduğu öğrenilince seferber olundu. Adil Öksüz'ün Türkiye'nin her karış toprağında büyük bir arama tarama faaliyeti yapıldı. Hala da devam ediyor. Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçırma teşebbüsü bana göre başarılı olamadı. FETÖ, Öksüz infaz etmiş olabilir mi? Bilmiyoruz. Bence hala Türkiye'de saklanıyor. Adil Öksüz bu darbe girişimine ilişkin karanlık pekçok konuyu aydınlatacak kişilerden bir tanesi.

FETÖ'NÜN KANADA'YA KAÇMA İHTİMALİ

En son bir çiftlik satın aldığı bilgisi var. ABD Adalet bakanlığına bu bilgileri ulaştırdık. Geçici tutuklanmaması durumunda endişelerimizi ve tedbir almalarını bizzat kendilerinden istedik. Henüz ABD'den bir cevap alamadık. Orada herhangi bir kısıtlamaya da uğramadı. Taleplerimizin hepsi ABD makamlarında.Ama net bir cevap hala yok. Obama yönetimi ile Trump yönetimi arasında olaya bakış açısından bir fark var ama sonuca gelince maalesef bir sonuç yok. Şu anda örgüt büyük bir çaba içerisinde. Alınan çiftliğin Toronto'da olduğu yönünde bilgi var.

HALKBANK YÖNETİCİSİNİN ABD'DE TUTUKLANMASI- "TAMAMEN SİYASİ BİR OPERASYON"

Tamamen siyasi bir operasyon. Rıza Sarraf ile ilgili yürütülen dava FETÖ ve görevden alınan savcısı Bharara ortaklığında 17 Aralık'ta Türkiye'de yapılamayan yargılamanın ABD'de yapılmasıdır. Delil yok sadeece iddialar var. İddialar da 17 Aralık'ta olan iddiaların tekrarı. Dosyada rapor varsa imza olması lazım. Türkiye'den bu soruşturma başladığında adli yardım talebi de yok. 17 Aralık'ı FETÖ adına yürüten savcılar ve polisler, resmi olmayan iddiaları alıp ABD'li yetkililere veriyor ve ABD ortaklığında yürüyor. Türkiye'yi ve Sarraf'ı suçlayan bir delil yok, itham var. FETÖ'cü savcı Bharara'nın yorumu var. O davanın hakimi Türkiye'ye getirildi 17-25 sürecinden sonra. Bu süreci destekleyen açıklamalar yaptı Türkiye'de. Ne gariptir ki FETÖ'nün Türkiye'ye getirdiği bu hakim Rıza Sarraf dosyasında yargılama yapıyor. ABD'li yetkililere Bharara ile FETÖ ilişkilerini anlattım.

Cumhurbaşkanının seçimleri yenileme yetkisi anayasanın 116. maddesinde var. Cumhurbaşkanı 7 haziran seçimlerinden sonra bu yetkisini kullandı. Seçimleri yenilemek ayrı, fesih ayrı bir şey. Cumhurbaşkanı'na meclisi kapatma yetkisi veriyor diyor CHP. Açıklamalarımız çarpıtılıyor. Bizim söylediğimiz seçimleri yenileme yetkisi. Onlar bu açıklamamızı fesih yetkisi olarak çeviriyor. Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi yok, seçimleri yenileme yetkisi var. Anayasa seçimleri yenileme tabiri kullanıyor. Seçimleri yenileme tabiri meclisi kapatmaz, milletvekillerinin görevini sonlandırmaz. Fesihte bunlar sona erer. Anayasa seçimlerin yenilenme ifadesini bilerek kullanıyor ki milletvekillerinin görevi devam etsin. Mevcut anayasada Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı verdiğinde kendisi de seçime gidiyor. Yeni sistemde hükümetin kurulamaması diye bir dert yok. Parlamento içinde aynı şey geçerli. Karşılıklı yenileme yetkisi çok önemli. Parlamento ikinci dönem cumhurbaşkanı seçimini yenilerse üçüncü dönem seçilme yetkisi niye veriyor. Birinci dönem yenilediğinde cumhurbaşkanının bir daha seçilebilme hakkı var. Ama ikinci dönem parlamento seçimini yenilediğinde cumhurbaşkanının 5 yıllık seçilme yetkisini kısalıyor. Anayasa diyor ki meclis bunu yaparsa, yani bu görevini kötüye kullanmasına karşılık bir önlem var. Mecliste milletvekillerinin seçilmesi için sınır yok. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı kendi seçimlerini yenilemesi halinde üçüncü dönem seçilme hakkı var diyor. Böyle bir şey anayasada yok.

ABD'NİN ÖKSÜZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanlığı üzerinden ABD'ye bildirdiğimiz isimler var. Gerekli bilgileri aktardık. Bildiğimiz şey şu Adil Öksüz dışında ne kadar FETÖ varsa ve elebaşı olarak bildiğimiz kişi hepsi ABD'de ve vizeleri iptal edilmedi. Buradan çağrı yapıyorum. Geçici tutuklama talebimizi yerine getirin ve onu Türkiye'ye iade edin ki samimiyetinize inanalım.