Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ’nün hava kuvvetleri komutanı olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından aranmasına ilişkin, “Başka şeyler var mı yok mu bakmak lazım. Her iş bitti de o mu kaldı diye insan bu soruyu sormaktan geri duramıyor. Daha tatmin edici bir cevap bekleriz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki başlıklara dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ADİL ÖKSÜZ TEPKİSİ



FETÖ'nün hava kuvvetleri komutanı olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından aranmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir rolünün olduğunu biliyoruz, kilit isim olduğunu biliyoruz, maalesef şu anda da firari durumda. Generallere falan emir veriyor. Daha sonra ilk ifadesinde buraya tarla bakmaya gelmiştim gibi bir ifadeyle geçiştiriyor. Ondan sonra firari durumda. Bu çok ilginç. Amerika'nın İstanbul Başkonsosluğundan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve ifadelere girmesinden sonra konsolosluğun da 'Biz vizesini iptal etmek için aradık, 15 Temmuz'un faillerinden biriydi, onun için biz de duyarlılık gösterdik, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı sorumlu davrandık, hemen vizesini iptal ettik'. Resmi açıklama bu. Yersen. Ama tabii başka şeyler var mı yok mu bakmak lazım. Ne kadar her iş bitti de o mu kaldı diye insan bu soruyu sormaktan geri duramıyor. Daha tatmin edici bir cevap bekleriz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar!

HALKBANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ TUTUKLANMASI



Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin Yıldırım, "Doğrusunu isterseniz bu konuyla ilgili şu anda Halk Bankası gerekli hukuki süreci başlatmış durumda. Avukat falan ayarladı, işin mahiyetini önümüzdeki günlerde anlayacağız ama ülkemizi ziyaret etmekte olan ABD Dışişleri Bakanına da bu konu açılacak. Bunun sebebi sorulacaktır mutlaka. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde bu konular ele alınıp gündeme getirilecek. İddia odur ki, 2011 yıllarında İran'a ambargoyu ihlal eden birtakım transferlerde imzası var, o yüzden gözaltına alındı şeklinde ilk bilgiler gelmiş durumda. Hukuki süreci yakından takip edeceğiz" diye konuştu.

KERKÜK'TE BAYRAK GERGİNLİĞİ



Irak'ta Kerkük İl Meclisi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı onaylamasına ilişkin konuşan Yıldırım, "Konunun iki tarafı var, bir Irak bağlamında ele almak lazım. Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde yer alan bir şehir. Kuzey Irak Bölgesel yönetimine dahil değil. Bu yapılan bir emrivakidir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, bir emrivaki ile burası benim bölgeme dahildir dedi. Buna Bağdat Merkezi Yönetiminin rızası yok. Bölgede yaşayan Türkmenlerin Arapların rızası yok. Dolayısıyla, bu Irak Anayasasına göre fiili bir durumdur, aykırı bir durumdur. Bizim açımızdan da bu doğru bir iş değildir. Gerekli tepkiyi diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığımız yapmıştır. Biz de uyarılarımızı yaptık. Bu işin yanlışlığını ortaya koyduk" dedi.

RAKKA'DA OPERASYON OLACAK MI?



Rakka'ya operasyon yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Bize henüz resmi bir dönüş olmuş değil. Yani Rakka operasyonunda nasıl hareket edecekleri, YPG ile SDF ile PYD ile mi beraber olacakları, yoksa Türkiye ile beraber, ÖSO unsurlarıyla mı beraber olacaklar, bunun kararını henüz bize iletmiş değiller. Ama yaşanan gelişmeler sanki, geçmiş yönetimin gittiği yoldan gidiliyormuş gibi intibasını veriyor. Bu konu, amasız fakatsız yarın gelen ABD Dışişleri Bakanına söylenecek ve bu konudaki ABD'nin duruşunun tutumunun netleşmesi istenecek" açıklamasında bulundu.