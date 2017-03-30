Başbakan Yıldırım'dan Edirne'de önemli açıklamalar

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



- Edirne referandumdaki kararını çoktan vermiş. Karar evet istikamet Cumhuriyetin 100. yılı.



- Bakın kafa karıştıranlar var. Devlet sistemi değil hükümet sistemi değişecek.



- Hedef Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesi.



- 15 Temmuz'da o alçaklar hepimizin ortak değeri Cumhuriyet'e saldırdılar.



- Kim rejimi değiştirmek isterse karşısında milleti bulur, buna hiç tereddüt yok.



- Mevcut sistemde ikibaşlılık var, bu sorun oluyor, bize zaman kaybettiriyor, sorunun çözümü gerekiyor, kazanımlarımız bir bir elimizden gidiyor.



- Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak uyduramıyor.



ARTIK TEK BAŞINA İKTİDAR ÇIKACAK



- Bu değişiklikle artık yürürlüğe girince artık sandıktan mutlaka hükümet çıkacak. Tek başına iktidar çıkacak. Hem tek başına hükümet olacak, Cumhurbaşkanının kurduğu... Ayrıca tek başına iktidar gelecek. En az yüzde 51 ile geliyor ve 5 yıl çalışıyor. Daha sonra bir daha 5 yıl seçilebiliyor ama 3.'sü yok.



- Yeni sistemde işin patronu millet olacak.



- Bir ülkede eğer güçlü yönetim varsa istikrar varsa güvenlik de olur ekonomi de büyür.



- Bizde maalesef tek başına iktidarların kazanımlarını koalisyonlarda kaybediyoruz. Yerinde sayıyoruz, yazık günah.



- Türkiye'yi daha istikrarlı daha çok yatırım yapılabilir konuma yükseltmek istiyorsak bu değişikliği mutlaka yapmalıyız.



- Edirne'yi hızlı trenle Ankara'ya bağlıyoruz. İstanbul'un babasıdır Edirne.



- Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin dediler o dönemde. Şimdi onların bazı uzantıları sandıktan evet çıkmasında ne olursa olsun Türkiye batsın diyorlar. Sandıktan evet çıkmasın da Türkiye'de terör hortlasın diyorlar.