Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 dilde Regaib Kandili kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaib Kandili sebebiyle sosyal paylaşım sitesinden 8 dilde kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbakşanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili dolayısıyla Twitter'dan kutlama mesajı paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 dildeki mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Regâib kandilini tebrik ediyorum. Regâib kandilinin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

Erdoğan aynı paylaşımı Arapça, İngilizce, Kürtçe, Zazaca, Urduca, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi'nde de yaptı.