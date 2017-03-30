Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tillerson'dan ortak açıklama

Resmi temaslar için Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Ankara'daki son durağı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu ve Tillerson görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçerek ele alınan konular hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Açıklamaların arından Tillerson, bir basın mensubunun "YPG'ye verdiğiniz destek sürecek mi?" sorusu karşısında ise adeta verecek bir cevap bulamadı!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile ortak basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve Irak'taki sorunları birlikte değerlendirme fırsatını buldu. Geçmiş yönetim döneminde ilişkilerimizi etkileyen bazı konular var. Bunlardan bir tanesi geçmiş yönetimin PYD ve YPG ile olan işbirliğidir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

* Geçmiş yönetimin YPG'ye destek verdiğini gördük. Bu durum bizi üzmüştür, ilişkilerimizi etkilemiştir. Bu yeni dönemde daha iyi bir işbirliği bekliyoruz. Bir terör örgütü ile mücadele ederken başka bir terör örgütünü kullanmayı Suriye'nin geleceği içinde bir risk olduğunu söyledik, bugünde kendileriyle paylaştık.

* Biz 68 ülke bir terör örgütü ile başedemiyorsak o zaman kendimizi check etmemiz lazım. Yine geçmiş dönemin izlediği ikircikli politikalardan bir tanesi de FETO'nun Türkiye'ye iadesi konusu. Bugüne kadar elimizdeki tüm belge ve bilgilerimizi kendilerine ilettik. İadesini ve geçici tutuklanmasını talep ettik. Bugün Tillerson'un da söylediği gibi bu deliller titiz bir şekilde incelenecek. Bu konuda somut adımlar bekleniyor.

* Biz ABD ile ilişkilerimizi yeniden rayına koymak için adım atmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımlarla ikili ilişkilerimizin daha ileri gitmesi için umutluyuz. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman kendi sorunlarıyla bile başedemediklerini görüyoruz. Tüm bunlar gösteriyor ki Türk-ABD dostluğuna her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson yapıtğı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirme konusundaki taahhütümüzün altını çizdik. Amaclarımızdan bir tanesi DEAŞ'ı yenmek, bölgedeki istikrarsızlığı gidermek ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek" dedi.

Amaçlarımızdan bir tanesi DEAŞ'ın tekrar güçlenmesinin önlenmesi olduğunu ifade eden Tillerson şunları kaydetti:

* Türkiye, DEAŞ'ı Suriye, Türkiye sınırından uzaklaştırdı. Türkiye'nin katkılarını ABD minnetle karşılamaktadır. Bölgede verilen savaşı destekliyoruz, Türkiye'nin terör örgütleriyle olan mücadelesini biliyoruz.

İki mevkidaşın ortak açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu ve Tillerson'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

YPG'ye DESTEK POLİTİKASI SÜRECEK Mİ?

Bugün gerçekleşen görüşmenin odak noktasıydı bu soru. Bu bölgeye güvenli şekilde insanların nasıl dönebileceğini tartıştık. Çok faydalı bir görüş alışverişi oldu. Rakka'nın geleceği hususunda kontrolün yerel yönetimine verilmesini istiyoruz ki kaçmak zorunda kalan halk geri dönebilsin. Daha önce bahsettim. Güzel bir görüşme oldu. Suriye'de güvenliği nasıl sağlayabiliriz konusunda. Bununla ilgili tartışmalarımız devam edecek.

HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ ABD'DE TUTUKLANMASI

Mevlüt Çavuşoğlu: Halkbank genel müdür yardımcısı maalesef ABD'de tutuklanmıştır. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu işi başlatan şu anda görevde olmayan eski savcı Bharara. Bu süreç siyasi bir süre. Bharara'nın FETÖ ile yakından bağları var. Hakimle birlikte Türkiye'de siyasi etkinliklere katılmışlardır. Olayın başladığı ilk günden bu yana ABD'li dostlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Elimizdeki bilgi ve belgeleri paylaşma konusunda hem fikir olduk.