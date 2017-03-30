Diyarbakır’ın cazibe merkezi olacak

PKK'lı teröristlerin günlerce çukur kazıp barikatlar kurarak, tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirerek harabeye çevirdiği Sur, yeni yaşama hazırlanıyor.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yeniden inşa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara hız verildi. İçkale'deki Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Camisi'nin düzenlenme çalışmaları tamamlandı. Cami çevresindeki düzenlemelerle bölge Diyarbakır halkının kullanımına açıldı. Ağır hasar gören tarihi yapıların restorasyonu da titizlikle yapılıyor. Koruma Amaçlı İmar Planı'na uygun olarak yapılan 44 konutun inşaatı sürüyor.





ASLINA UYGUN ŞEKİLDE

Tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi Sur ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin kazdıkları hendekler ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yürüten çalışmalarla "terör bölgesi" algısı ortadan kaldırılmak isteniyor.

Terörden dolayı Suriçi'nde altyapının yanı sıra 2 bin 262 bina hasar gördü. Bölgede su, kanalizasyon ve elektrik alt yapısı sıfırdan kuruluyor. Evleri yıkılan vatandaşlar yeniden ev sahibi olmak için yetkililerle görüşürken, anlaşmalar da sağlanmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ilçede terör olaylarında zarar gören alanda, ilk etap olarak planlanan 44 geleneksel Diyarbakır evinin yapımı da sürüyor. Yetkililer Kasırlı Mahallesi, 229 adada bulunan 44 konutun Koruma Amaçlı İmar Planına uygun olarak inşa edildiğini bildirdi. 13 bin metrekarelik alanda inşa edilen konutların yıl sonu tamamlanması planlanıyor.

Sur'da yapılan çalışmaların dışında evleri yıkılan aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından Çölgüzeli ve Uçkuyu mevkiinde 5 bin 637 konutluk inşaat projesi devam ediyor. Projedeki daireler 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle satılacak.

TURİZM MERKEZİ OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 4 Ocak'ta temeli atılan çalışmalar tüm hızıyla sürürken bölgenin tarihi dokusuna uygun yapılar yapılması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Terör saldırıları sırasında en ağır hasarı alan bölgenin simge yapılarından Kurşunlu Cami'nin tadilatı bölge mimarisinde kullanılan bazalt taşı ile yapılıyor. Yine bölgenin tarihi yapıları arasındaki Şehzadeler konağı, Paşa Hamamı, Çardaklı Hamamı ve 4 Ayaklı Minare ve Şeyh Mutahhar Camii de orijinaline sadık kalınarak restore ediliyor. Dünyada Çin Seddi ile birlikte en uzun surun bulunduğu Diyarbakır'da yapılan bu yenileme çalışmaları ile tarihi boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve yüzlerce eser barındıran Diyarbakır'ın bölgenin turizm merkezi olması amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından yürütülen Dicle Vadisi rekreasyon çalışmaları da devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen bin 100 hektarlık proje alanı içinde 1'inci etap uygulama alanı 32 hektarlık bölümü kapsıyor. Proje kuzeyde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri, güneyde On Gözlü Köprü ve doğuda Kırklar Dağı'nı kapsayan bölgede yer alacak. Dicle Vadisi'nin doğal ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak doğa parkı, yürüyüş yolları, ağaçlandırma alanları, sosyal tesis (Basketbol ve futbol sahaları) ve cami yapılacak.

İÇKALE'DE SONA GELİNİYOR

Sur'dan önce ilk yerleşimlerin başladığı tarihi İçkale'de Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Camisi'nin bulunduğu alanın çarpık yapılardan temizlenmesi çalışmalarında da sona gelindi. Cami ve çevresinin düzenlenmesi ile alan vatandaşların kullanımına açılacak. Bütünlük oluşturacak şekilde peyzaj çalışması tamamlanan İçkale'de, cami ve sahabe türbelerini ziyarete gelenler, daha ferah ve çarpık yapılardan arındırılmış bir peyzaj alanla karşılaşacak.

'DİYARBAKIR İÇİN EN GÜZEL ŞEYİ YAPTILAR'

30 senedir Sur'da esnaflık yapan Aslan Engin, "Olaylardan sonra çok etkilendik. Hem işlerimiz bozuldu hem de huzurumuz kalmadı. O dönemde işlerimiz yüzde 90 civarında kesildi. Çoğu esnaf arkadaş Kepenk kapattı. Sur'un yeniden inşa edilmesinden sonra işlerin açılacağına inanıyoruz" dedi.

Gazi Caddesi ve Yanık Çarşı'da bulunan dükkânların yenilenmesinin ve yapılan çevre düzenlenmesinin insanlarının ilgisini çektiğini söyleyen Engin, "Çevre düzenlenmesi olduktan sonra insanlar buraya daha çok rağbet göstermeye başladı. Gelecekten umutluyuz" dedi. Gazi Caddesi'nde kuyumculuk yapan Servet Engin de yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Diyarbakır için şimdiye kadarki en güzel şeyi yaptılar" diye konuştu.

GAZİ CADDESİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Ticaret merkezi olan ve aynı zamanda Suriçi'nin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi ve yanında bulunan tarihi Yanık Çarşı'nın Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki çalışmalar da devam ediyor. Projeyle 494 işyeri yeniden düzenleniyor. İlçenin önemli turizm ve ticaret aksı olan caddelerde yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra cadde ve çarşının önemli bir çekim merkezi ve cazibe alanı haline gelmesi hedefleniyor. Bakanlık yetkilileri yenileme çalışmaları ilk başladığı dönemde esnafın bu duruma sıcak bakmadığını ancak yeni dükkânları gördükçe sıranın kendilerine gelmesi için sabırsızlandığını anlattı.

'İNSANLAR DAHA RAHAT GELİYOR'

Gazi Caddesi'nde dükkanı olan İbrahim Halil Camcı da, yapılan hizmetlerden genel olarak memnun olduklarını belirterek, "Yapılan çalışmalar sonrası buraya gelen yabancı insanların korkuyla değil de daha rahat geldiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağını zannediyoruz" dedi. (Milliyet)