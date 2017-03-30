İstihbarat örgütleri, FETÖ ve nitelikli kanıtlar(!)

Sabah yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında FETÖ'ye arka çıkmak için sıraya giren istihbarat örgütleri ve batıdan gelen açıklamaları masaya yatırdı. Söz konusu çıkışların büyük çelişkilerini ortaya koyan Övür 'kirli bir hesaba' dikkat çekti. İşte Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkanlar:

(...) Daha vahim bir gelişme var. ABD dahil birkaç ülkede medyaya da yansıyan istihbarat örgütlerinin yeni bir kampanyayı hem de aynı zaman diliminde başlatmaları. Bu kampanyayla kelli felli batılı istihbarat örgütleri FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini yapmadığını anlatmaya çalışıyor.

İlginç bir hassasiyet. Aynı anda benzer şeyleri söyleyen şu isimlere bakın. Almanya İstihbarat Servisi Başkanı Bruno Kahl, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes ve İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun yayınladığı rapor. Hepsi de aynı şeyi söylüyor:

Türkiye, 15 Temmuz darbe ve işgal girişimiyle FETÖ ilişkisini "nitelikli kanıtlarla" destekleyemedi.

Yani açık açık şunu diyorlar: "Fetullahçı bireylerin bu darbe girişimine katılmış olması darbe girişiminin bu örgüt tarafından yapıldığı anlamına gelmez." 'Peki, size göre kim yaptı' desek cevap vermeyecekler ama kirli bir hesapları olduğu çok açık.

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