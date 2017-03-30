"Kürtler 'Evet' diyecek çünkü..."

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 16 Nisan referandumunda 'Kürtler neden evet demeli" sorusuna cevap verdi. Yapıcıoğlu, bölgede 'Evet' oylarının arttığını da ekledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Haber7'den Uğur Kurban'ın gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Kürt sorununun çözümünün önündeki en büyük engellerden bir tanesi olan vesayet sisteminin kalkacağını söyleyen Yapıcıoğlu, 'bölgede 'EVET' yönünde olumluya doğru bir artışın olduğunu görüyoruz.' dedi.

İşte Yapıcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar:

NEDEN EVET!

"18 maddelik anayasa değişiklik paketini incelediğimizde artı ve eksilerini farklı kefelere koyduğumuzda artıların ağır bastığını ve bunun memleketin faydasına olacağını gördük. Bu yüzden de desteklenmesi gerektiğini kararlaştırdık.

Madde madde tek konuşulsa bile her bir maddeyle ilgili ayrı bir gerekçe söylenebilir. Mesela yargının bağımsızlığıyla birlikte tarafsızlığının vurgulanıyor olması, seçilme yaşının 25'den 18'e indirilmesi,iki başlılığın ortadan kalkacak olması...

Vesayet sisteminin geriletilecek olması en önemli sebeplerden biridir. Vesayet sisteminin geriletilmesi ile Kürt sorununun önündeki en büyük engellerden bir tanesini ortadan kalkacak. Sıkıyönetimin tarihe karışacak olması, askeri yargının ortadan kalkacak olması gibi birçok sebep var.

Bütün bunları üst üste koyduğumuzda 'eksik bulmakla birlikte, hatta bazı maddeleriyle ilgili bunlar daha farklı olsaydı keşke demekle birlikte' bütünsel olarak değerlendirdiğimizde desteklenmesi gereken bir paket olduğu kanaati bizde hasıl oldu.

KÜRTLERİN EVET DEMESİ İÇİN EN ÖNEMLİ 3 SEBEP

Birincisi:

Kürt meselesinin çözümünün önündeki en büyük engellerden bir tanesi vesayet rejimidir. Bu vesayet rejiminin geriletilmesi meselenin çözümünü daha da kolaylaştıracaktır.

İkincisi:

12 Eylül'de Kürtler katmerli bir zulüm gördü. Mesele Diyarbakır Cezaevinde yaşananlar...

12 Eylül rejimiyle hesaplaşma adına, 12 Eylül rejiminin getirmiş olduğu anayasayı kısmende olsa değiştirme adına Kürtler bu değişikliğe 'EVET' demelidir.

Üçüncüsü:

Osmanlı'nın son dönemindeki İttihat Terakki ve yine Cumhuriyetin ilk yıllarındaki İttihat Terakki'nin uzantısı tek parti döneminde Kürtler çok büyük zulümler yaşadılar, belki tarihlerindeki en büyük zulümleri yaşadıkları dönem o dönemlerdir. Mesele Dersim katliamı tek parti döneminde yaşanmıştır.

Şuandaki sistem tek parti döneminin getirmiş olduğu işte 'kurucu irade' dedikleri bu sistemin yani Kemalist düşüncenin geriletilecek olması yine Kürtler açısından çok önemli bir sebeptir.

BÖLGEDE OY TAHMİNİ

Herhangi bir anket yaptırmadıklarını söyleyen Yapıcıoğlu, "Şu anda 'EVET' diyeceğini açıklayan partilerin 1 Kasım'da toplam olarak aldığı oylardan daha yüksek olacağını düşünüyorum. Yani 'EVET' yönünde olumluya doğru bir artışın olduğunu görüyoruz." dedi.