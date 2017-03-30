X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Saldırı hazırlığındaki teröristlere baskın: 2 hain öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Saldırı hazırlığındaki teröristlere baskın: 2 hain öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 09:32
Saldırı hazırlığındaki teröristlere baskın: 2 hain öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristlere baskın: 2 hain öldürüldü

güçleri, Van'ın Erciş ilçesinde bir evde saldırı hazırlığındaki 2 terörist için operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi

İl Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.