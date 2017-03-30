SON DAKİKA: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda 416 kişi görevine iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan 120, Sağlık Bakanlığı'ndan 83, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 76, YÖK'ten 37, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden biri Tabip Tuğgeneral olmak üzere 7 personel görevlerine iade edildi. Göreve iade ve görevden ihraç tam liste haberimizde bulabilirsiniz

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 120, Sağlık Bakanlığı'ndan 83, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 76, YÖK'ten 37, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden biri Tabip Tuğgeneral olmak üzere 7 personel görevlerine iade edildi.

688 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK ile daha önce kamudaki görevlerinden çıkarılan 416 kişi görevlerine dönebilecek.

KHK'nın ekindeki listeye göre, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler personelinden 90, Sağlık Bakanlığından 83, Diyanet İşleri Başkanlığından 76, yükseköğretim kurumlarından 37, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 24'er, Adalet Bakanlığından 15, Karayolları Genel Müdürlüğünden 9, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından 7'şer, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve İller Bankasından 5'er, Yargıtay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 4'er, Danıştay Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 3'er, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden 2'şer, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sayıştay ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden birer kişi göreve iade edildi.

GÖREVE 10 GÜN İÇİNDE BAŞLAMALARI GEREKİYOR

KHK'nın yayımlanmasıyla görevlerine iade edilenlerin 10 gün içinde göreve başlamaları gerekiyor. Bu sürede göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak.

Göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Söz konusu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yapılabilecek.