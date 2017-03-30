Teröristbaşı Gülen'in verdiği talimat ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında elde edilen son istihbarat bilgileri devletin zirvesi ile paylaşıldı. Gülen'in Kanada'ya yerleşme hazırlığı yaptığı ifade edildi.

İstihbarat birimlerince hazırlanarak devletin zirvesine sunulan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) raporunda, çarpıcı tespitlere yer verildi.

25 Mart tarihli raporda, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in Kanada'ya geçme hazırlıkları yaptığı belirtiliyor. İstihbarat birimleri, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası faaliyetlerine ilişkin önemli bir rapor hazırladı.

KAÇMAYA HAZIRLANIYOR

Devletin zirvesine de sunulan raporda, elebaşı Gülen'in örgüt mensuplarına talimatları ve örgütün yurtiçi ve yurtdışındaki yeni stratejileri de yer aldı. 25 Mart tarihinde hazırlanan rapora göre, FETÖ elebaşısı Gülen Kanada'ya geçme hazırlıkları yapıyor.

Raporda, örgütün Pennsylvania'daki çiftliği boşaltmaya başladığı, Teröristbaşı Gülen'in örgütün üst düzey yöneticilerine çiftliği satma talimatı verdiği belirtildi. Ancak çiftliğin mülkiyetinin vakıf üzerinde olması nedeniyle bu işlemin yapılamadığı ifade edildi.

AVRUPA'DA YAPILANMA TALİMATI

Raporda, Gülen'in, halen Türkiye'de bulunan "kripto" örgüt üyelerine "Birbirinizle görüşmeyin, iletişim araçları kullanmayın, kendinizi deşifre etmeyin" uyarısı yaptığı bilgisine de yer verildi. Teröristbaşı Gülen'in, bu kişilerden imkân bulanların ise Türkiye'den ayrılmaları yönünde talimat verdiği kaydedildi.

Darbe girişiminin ardından üst düzey örgüt mensuplarının Avrupa ülkelerine kaçtığı bilgilerinin de yer aldığı raporda, Teröristbaşı Gülen'in "Avrupa'da yeniden yapılanmaya gidilmesi" yönünde talimat verdiği anlatıldı.

Talimat üzerine örgüt üyelerinin bu ülkelerde yeniden yapılanmaya gittiği ve birçok Avrupa ülkesinde örgütün aktif çalışmalar yürüttüğü vurgulandı.

Örgüt mensuplarının uzun yıllardan beri varlığını sürdürdüğü birçok Afrika ülkesinde etkinliğinin halen devam ettiği dile getirilen raporda, haklarında yakalama kararı bulunan ve firari durumdaki çok sayıda örgüt üyesinin bu ülkelere yerleştikleri ifade edildi.

CEZAEVİNDEKİ ÜYELERİN AİLELERİNE 'İKNA' YARDIMI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, çok sayıda örgüt mensubu etkin pişmanlıktan faydalanarak önemli itiraflarda bulunmuştu.

Raporda, bu durumdan rahatsız olan örgütün, cezaevindeki mensuplarının çözülmemeleri için önemli çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

Örgütün bu kapsamda üst düzey yöneticilerine, tutuklu ailelerine yardım edilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Örgüt elebaşısı Fethullah Gülen'in, tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine aylık bin 500 ile 2 bin TL yardım yapılması, yardımların kuryelerle ailelere ulaştırılması talimatı verdiği vurgulandı. (Habertürk)