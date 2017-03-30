Tillerson’ın çantasında Suriye var

ABD'nin yeni yönetiminden ilk Türkiye ziyareti bugün gerçekleşiyor. Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Ankara'da önemli temaslarda bulunacak. Kısa süre önce de CIA Başkanı Mike Pompeo Ankara'ya gelmiş ve kritik görüşmelerde bulunmuştu. Tillerson Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Tillerson'a Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması sorulacak. Bugünkü temaslarda Trump yönetiminden FETÖ elebaşının iadesi istenerek, yeni yönetimin bu konuda ne düşündüğü ne net olarak Ankara tarafından da gözlemlenmiş olacak. ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD ile işbirliği yapmasından duyulan rahatsızlık Tillerson'a bir kez daha hatırlatılacak. ABD'li bakanın çantasında da kapsamlı bir Suriye dosyası yer alacak. Tillerson Suriyeli mültecilerin evlerine dönebilmeleri için güvenli bölgeler oluşturmaya çaba sarf edeceklerine işaret etmişti. ABD'nin güvenli bölgelerin hayata geçirilmesi ve alt yapının kurulmasında Türkiye'ye birlikte çalışma teklifi yapabileceği değerlendiriliyor.