Başbakan Binali Yıldırım: Hesabını soracağız

Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'da referandum mitinginde yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda yaşayan herkes, anayasaya, yasalara uyacak. Uymayan, yasaları çiğneyen hiç ama hiç ağlamasın, bedeli neyse ödeyecek. Hiç kimse demesin ki 'Benim arkamda Avrupa var.' Avrupa olmazsa feriştahı olsun, hesabını soracağız. Bizim arkamızda 80 milyon vatan evladı, büyük bir millet var” dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Bu darbeyi tasarlayan, bu talimatları veren, asker içindeki teröristleri harekete geçiren bizatihi Pensilvanya'da oturan Feto'dur. Bunları bütün belgeleriyle, delilleriyle tespit ettik, Amerika'ya Adalet Bakanlığına gönderdik. Hiçbir tereddüdümüz yok. Ancak ne yazık ki Feto'nun iadesi konusunda Amerika hala ipe un seriyor." dedi.

"Bu topraklarda yaşayan herkes, anayasaya, yasalara uyacak." diyen Yıldırım, "Uymayan, yasaları çiğneyen hiç ama hiç ağlamasın, bedeli neyse ödeyecek. Hiç kimse demesin ki 'Benim arkamda Avrupa var.' Avrupa olmazsa feriştahı olsun, hesabını soracağız. Bizim arkamızda 80 milyon vatan evladı, büyük bir millet var." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı'daki konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle oldu:

* Türkiye düşmanı ne kadar terör örgütü varsa boy gösteriyor ama Türkiye'den giden kardeşlerimizin gurbetçilerle buluşmasına engel oluyor. Bu Avrupa FETÖ'yü, PKK'yı sevdiği için mi bunları yapıyor. Hayır bunları Türkiye'nin geleceğine karşı kullanıyor.

* Şu anda gece gündüz demeden nereye saklanırlarsa saklansınlar emperyalist maşası bu terör örgütlerini tespit edip gereğini yapıyoruz. Halkoylamasına PKK, Pensilvanya karşı çıkıyor, HDP'de aynı, milliyetçi maskesi Pensilvanya'nın oyuncağı olmuş grup da karşı çıkıyor. Türkiye'nin zaman kaybetmesi için birlikte çalışıyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar 16 Nisan'da güneş Ağrı'dan doğacak Türkiye üzerindeki planları bozulacak.

* Bu topraklarda yaşayan herkes, anayasaya, yasalara uyacak. Uymayan, yasaları çiğneyen hiç ama hiç ağlamasın, bedeli neyse ödeyecek. Hiç kimse demesin ki 'Benim arkamda Avrupa var.' Avrupa olmazsa feriştahı olsun, hesabını soracağız. Bizim arkamızda 80 milyon vatan evladı, büyük bir millet var.

* Dün Edirne'de Türkiye'nin en batısındaydık bugün Ağrı'dayız. Batı'da, Doğu'da, Kuzey'de, Güney'de bizim. Dün ne dediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Bizim dilimiz gönül dili, sevgi dili. 16 Nisan'dan sonra sorunlarımız üzerine daha kararlılıkla gideceğiz. Bize saldıranlara diz çöktüreceğiz. Sadece ve sadece ülkemizin büyümesi, huzur bulması için çalışmaya devam edeceğiz. 16 Nisan bir seçim değil, partilere değil, kendimize oy vereceğiz, geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine oy vereceğiz. Ağrı EVET diyor mu?

* Bombalamaktan, yıkmaktan, öldürmekten başka bir şey bilmeyen bu şebekelerden Türkiye'ye hayır gelir mi? Avrupa ülkeleri de hayır diyor, bir düşünün, öve öve bitiremedikleri Avrupa değerlerini bile ayaklar altına alan bu ülkeler Türkiye için iyi bir şey düşünür mü? Türkiye bölgesinde istikrarın güvenin teminatı olacak.