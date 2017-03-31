Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İbrahim Kalın, İsrail'de hoparlörle ezanın yasaklanması ve , İsrail Hükümeti'nin yeni bir yasadışı yerleşim oluşturulmasının kararlaştırılmasına ilişkin Türkiye'nin tepkisini dile getirdi. Kalın konuyla ilgili açıklamasında, "Bu konuda endişelerimizi diplomatik kanallardan ifade ettik ama ben bir kez daha kayda geçmesini istiyorum. İsrail topraklarında yaşayan tüm müslümanlar için kabul edilemez bir durumç. Umarım bu yasaktan vazgeçerler" dedi. Kalın'ın açıklamaları ana başlıklar halinde şöyle:

16 NİSAN REFERANDUMU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin, "Şu anda 7 ülkede vatandaşlarımız oy kullanıyor" dedi. Sandıklara çok ciddi bir ilginin olduğunu ifade eden Kalın, "Referanduma katılım noktasında büyük bir artış bekleniyor. Almanya ve Hollanda'daki hadiselerden sonra sandıklara katılım daha da önemli. EVET kampanyalarına karşı uygulanan engellemelere karşın vatandaşlarımız en güzel cevabı sandıkta vereceklerdir" dedi.

TÜİK'İN AÇIKLADIĞI BÜYÜME VERİLERİ

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Yükselen ivmeyi göstermesi açısından rakamlar memnuniyet verici. Dünyanın büyük ekonomileri yüzde 2'nin altında. Bu açıdan Türkiye ekonomisinin yüzde 2,9'luk büyümesi sevindirici. 2016 yılında yaşananları dikkate aldığımızda rakamlar dikkat çekici. İçeride ve dışarıda planlanan komplolara rağmen Türkiye ekonomisini gücünü göstermesi açısından rakamlar önemli. Rakamlar, siyasi istikrarın önemi bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

Altını çizmek isterim mücadelemiz terör örgütleri ve uzantılarına karşı verilen mücadeledir. Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi bölücü örgüt ve Kürt vatandaşlarımız arasında çok kesin net bir ayrım yapıyoruz. Bunlar terör örgütü mensuplarıdır. Ve asla Kürt kardeşlerimizi temsil etmezler.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ, elindeki imkanları yurt dışında harekete geçirmeye başladılar. Dünyanın neresinde olursa olsun bu ihanet şebekesiyle mücadelemiz sürecek.

FIRAT KALKANI'NIN SONA ERMESİ

29 Mart 2017 itibariyle bu operasyonun başarıya ulaştığını söyleyebilirim. DEAŞ ile mücadelede en etkili güç PYD, YPG'dir efsanesi çöktü. Güvenlik operasyonlarından sonra bölgede yoğun bir şekilde yapılandırma faaliyeti devam ediyor. Harekatın ardından şu anda fiilen güvenlik tedbirlerimiz devam etmektedir. Türkiye BM sözleşmesi çerçevesinde ve güvenlik önceliklerine atıfla terör örgütlerine karşı etkin mücadele devam edecektir. Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından, Türkiye buradaki güvenlik risklerine ilgisiz kalacak ya da burada angaje olmayacak gibi bir mana çıkartılmamalı. Tam tersine şu anda fiilen de bu bölgedeki güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde devam etmektedir

İSRAİL'DEKİ SKANDAL UYGULAMA

Kayda geçmesi önemli. O açıdan İsrail'de meydana gelen gelişmeler önemli. Hoparlörle ezanın yasaklanması devam ediyor. Bu konuda endişelerimizi diplomatik kanallardan ifade ettik ama ben bir kez daha kayda geçmesini istiyorum. İsrail topraklarında yaşayan tüm müslümanlar için kabul edilemez bir durumç. Umarım bu yasaktan vazgeçerler. Ezan-ı Muhammedi dünyanın hiçbir yerinde kimseyi rahatsız etmez. Umarım en yakın zamanda bu uygulamadan vazgeçerler. Bir diğer uygulamada dün alınan Batı Şeria'da yeni yerleşimci bölgelerin onaylanması. Bu iki taraf için sürece balta. Bölgesel barış ve huzura katkısı olmayan bir adım. İsrail'in bu uygulamadan vazgeçmesi önerisinde bulunuyoruz.