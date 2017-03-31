Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti'nin yeni bir yasadışı yerleşim oluşturulmasını kararlaştırmasını ve yasadışı yerleşimlerde 2 bin yeni konut inşasına ilişkin süreci ilerletmesini kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararlarına vurgu yapılarak, şöyle denildi:



"İsrail Hükümeti'nin işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarında yeni bir yasadışı yerleşim oluşturma kararını ve buna ilaveten çeşitli yasadışı yerleşimlerde 2.000 ilave konut inşasına ilişkin süreci ilerletmesini kınıyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen Filistin halkının insancıl hukuktan kaynaklanan haklarının bu şekilde fütursuzca ihlali kabul edilemez."