Elebaşını iade edin, YPG’den vazgeçin

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a, Türkiye’nin iki talebi yeniden iletildi: FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’i iade edin, YPG’den vazgeçin

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 saat 10 dakika süren görüşmede FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in iadesini isteyen Erdoğan, ayrıca terör örgütü mensuplarının ABD'deki faaliyetlerinin önlenmesini istedi. Erdoğan, Suriye'de terör örgütü YPG ile hareket etmekten vazgeçilmesi gerektiği mesajını da verdi.

Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Obama döneminde ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği desteğin iki ülke arasındaki ilişkileri etkilediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bir terör örgütü ile mücadele ederken başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmanın gerçekçi olmadığını söyledik" dedi. Çavuşoğlu, bu desteğin, Türk halkının ABD'ye bakışını da olumsuz etkilediğini vurguladı. Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması konusunda da "Bunun tamamen, Sarraf dahil siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu, eski savcı Bharara'nın FETÖ ile çok yakın bağları olduğuna da dikkat çekti. FETÖ elebaşısı Gülen'in iadesi konusunda somut adım beklendiğini de söyleyen Çavuşoğlu, "Tüm belgeleri ilettik. En azından geçici tutuklama talebimizin yerine gelmesini istiyoruz" dedi. Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün ABD Konsolosluğu'ndan aranması konusunda ise "Bunun arkasında bir şey aramak istemeyiz ama neticede konunun detaylarını sonut olarak görmek isteriz" diye konuştu.

Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olduğunu vurgulayan Tillerson ise sorulara net cevap vermekten kaçındı.



Selva ÜNAL / ANKARA