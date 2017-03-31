Emine Erdoğan, İzmir’de 1. Yerel Tohum Buluşması’na katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın İzmir’de ilkini düzenlediği Yerel Tohum Buluşması’na katıldı.

Türkiye'nin zengin gen kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere toprağı ve tohumu bozulmamış bir ülke bırakılması amacıyla Milli Tarım Projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmada Emine Erdoğan bir konuşma yaptı.

Toprağın en değerli sermaye olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, 'Toprağı iyi kullanmak, milli bir sorumluluktur.' dedi. Köyden kente göç ve hızlı sanayileşmenin, tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Erdoğan, 'genç nüfusun tarımdan uzaklaşması, ata tohumu kültürünün aktarılma imkanını ortadan kaldırmıştır' şeklinde sözlerini sürdürdü.

Tüm dünyada doğal yaşamdan uzaklaşıldığını, tarımsal çeşitliliğin kaybolduğunu ve gıda konusunun küresel kapitalizmin elinde bir silaha dönüştüğünü söyledi. Tarımsal verimliliğin ancak kimyasallarla mümkün olduğu iddialarına karşı, dünyada gıda kıtlığından çok gıdaya erişimde adaletsizlik olduğunun altını çizdi.

'Tohumu kontrol eden, gıdayı kontrol eder' diyen Erdoğan, Milli Tarım Projesi'nin önemine değindi. İthalata dayalı tarım ve hayvancılık anlayışının ortadan kaldırılması, arazi bölünmelerinin önlenmesi, havza bazlı üretimin gerçekleştirilmesi noktasında önemli adımlar atıldığını söyledi. 'Türkiye'nin potansiyelini doğru planlayarak, gelecek nesillere ambarları dolu, toprağı-tohumu bozulmamış bir Türkiye bırakabiliriz.' dedi.

Ata tohumlarınının gen bankalarında saklanmasının önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını söyleyen Emine Erdoğan, 'Tohumların doğal ortamında, kendi mevsiminde düzenli olarak her yıl canlı ekimler yapılarak yaşatılması, en iyi yöntemdir. Çünkü bir tohumun değişen iklim şartlarına, toprak florasına ve ekolojiye uyum sağlayabilmesi için belli dönemlerde toprakla buluşması gerekir.' dedi ve Anadolu'nun eşi benzeri olmayan lezzetlerini korumak gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin endemik bitki zenginliğine de değinen Erdoğan, Anadolu topraklarının aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, sözlerini zengin gen kaynakları olan İzmir'de başlayan Milli Tohum projesinin dalga dalga yayılması temennisi ile bitirdi.

Programın ardından Emine Erdoğan, Kemalpaşa Park Orman Alanı içindeki organik tarım standını ziyaret ederek çiftçilerle sohbet etti. Ziyaretin ardından ekim alanına geçerek fıstık çamı, ekinezya, lavanta, melisa, kekik fideleri dikti. Programın sonunda yöresel yemek yarışması düzenlendi. Jüri kararıyla ödül kazananlara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanan Sakız cinsi koyunlar hediye edildi.