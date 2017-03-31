Son dakika: FETÖ'den tahliye edilen 21 kişi yeniden gözaltına alındı

FETÖ'nün medya ayağında skandal şekilde tahliye edilen 21 kişiden 6'sı yeniden gözaltına alındı. Duruşma savcısı 8 sanığın da tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Üst mahkeme itirazı yerinde görerek 8 sanığın gözaltına alınması kararı verdi. Geriye kalan 7 kişi hakkında da gözaltı kararıyla tahliye edilen 21 kişi hakkında tekrar gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen, aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik dava kapsamında, duruşma savcısı, aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik dava kapsamında, duruşma savcısının, aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itirazını kabul etti

Kalan 7 kişi hakkında da gözaltı kararı verilerek tahliye edilen 21 kişi tekrar gözaltına alındı.

FETÖ'den tahliye edilen 6 kişi yeniden gözaltına alındı