Hiçbir teröriste bu ülkede rahat yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi örgütten olursa olsun hiçbir teröriste rahat yok. Ya yanlış yoldan geri dönüp teslim olacaklar ya da bu toprakları terk edecekler .Aksi takdirde biz söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Mardin'de toplu açılış törenine katıldı. Coşkulu bir kalabalığa seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:



NEDEN BÖLÜCÜ ÖRGÜT: Mardin, kardeşliğin, hoşgörünün, estetiğin şehridir. Mardin, dostluğun, muhabbetin, bereketin şehridir. Mardin, acıların, gözyaşlarının, yıkımların değil, güzelliklerin şehri olarak yoluna devam etmelidir. Bugün tek başına Mardin'e yılda 10 milyon turist gelmiyorsa nedeni terör, suçlusu da bölücü terör örgütüdür.



SİNSİ YOLLARA BAŞVURDULAR: Biz, 2023 hedeflerimizi belirledik, tüm gücümüzü ülkemizin kalkındırmasına verirken, karşımıza sürekli yeni engeller çıkardılar. 2007'de cumhurbaşkanını seçtirmediler. Anayasayı, kanunları ayaklar altına aldılar. Cumhurbaşkanını halka seçtirdik. Baktılar, millet bizi her seçimde destekledi, sandıkta başa çıkamayınca, bu sefer sinsi yollara başvurdular. 2013'ten beri, önce Gezi olaylarıyla fitne çıkarmaya çalıştılar, olmadı. 17/25 Aralık Emniyet-Yargı darbe girişiminden de netice alamadılar. Cumhurbaşkanı seçimiyle önümüzü kesmeye çalıştılar, millet yüzde 52 oy verdi. Sükutu hayale uğradılar. Bu sefer saldırılara başladılar.







ÖLEN KÜRT ÖLDÜREN KÜRT: Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Bak ölen Kürt, öldüren de Kürt. Ya bu revamıdır. Benim o Kürt kardeşlerimden ne istiyorsunuz. Utanmadan "Biz Kürtler'in temsilcisiyiz" dediler, yalan, yalan... Ben Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın Laz'ın, Boşnak'ın 80 milyonun temsilcisiyim. Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok. Bizim derdimiz Türkiye. Bunların derdi, çukur. Terör örgütü birileri tarafından kendilerine verilen Türkiye'yi oyalamak misyonunu yapmak için her yolu denedi. Bunların siyasi uzantıları da terör örgütünü bu yanlıştan kurtarmak yerine aynı ateşe odun taşıdılar. Bunlar gitti, Kandil'deki terör baronlarına piyonluk yaptı.



SÖKÜP ATACAĞIZ: Devletimiz uzattığı eli ısıranların başını ezmeye de muktedirdi. Devlet onların açtıkları çukurları kapatarak gücünü gösterdi. Bu ülkede hangi örgüte mensup olursa olsun hiçbir teröriste rahat yok. Ya geri dönüp teslim olacaklar ya da bu toprakları terk edip gidecekler. Aksi takdirde askerimiz, polisimizle bunları ülkemizden biz söküp atacağız. Hiçbir vatandaşımızı ne terör örgütüne ne de onların siyasi uzantılarına teslim etmeyeceğiz.







MUHATABIMIZ MİLLET: Bundan sonra muhatabımız sadece millettir. Sizler de devletinizle aranıza kimsenin girmesine izin vermeyin. Kimlerin 'hayır' dediğine bakın. Bakın, İmralı, Kandil, Pensilvanya, DEAŞ 'hayır' diyor. Tek devlet için 'evet' diyor muyuz? Bu ülkede sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti var, paralelmiş, özerkmiş, hiçbir devlet olmayacak.



8 DİLDE KANDİL MESAJI

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam vatandaşların Regaip Kandili'ni Twitter'dan paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan aynı paylaşımı, Arapça, İngilizce, Kürtçe, Zazaca, Urduca, Farsça ve Azerbaycan Türkçesinde de yaptı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte gerçekleştirdi.