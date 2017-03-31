PKK'nın 21 numaralı teröristi yakalandı

Terör örgütü PKK’nın ideolojik eğitim sorumlusu Enver Güzen(22) sahte kimlikle Arnavutköy'de yakalandı. Güvenlik kaynakları bilgilere Mardin Kızıltepe'de sınır ihlali yapınca yakalanan 4 PKK/KCK mensubundan ele geçirdiği dijital belgelerden ulaştı.

Güvenlik güçleri, sözde özerklik iddiasıyla kalkışmaya girişen bölücü terör örgütünü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde düzenlediği operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK üyeleri yakalanırken, İstanbul'da bitme noktasına gelen PKK'nın yeniden yapılanma sürecinde görevlendirmiş olduğu Şırnak Cizre nüfusuna kayıtlı Enver Güzen(22) isimli teröristte Terör Polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

2016 yılı Mart ayında Mardin Kızıltepe ilçesi Gürsel Hudut Karakol Komutanlığı tarafından sınır ihlali teşebbüsünde bulunan 4 PKK/KCK üyesi yakalandı. Suriyeli örgüt mensubunun üzerinden ele geçirilen şifreli dijital belgeler kırıldı. İstanbul'da bitme noktasına gelen terör örgütünün yeniden yapılanma için Enver Güzen isimli bir kişiyi görevlendirdiği ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında şüphelinin İstanbul Arnavutköy'de bulunduğu tespit edildi. İstanbul Terör Polisi düzenlediği operasyonla Enver Güzen'i Arnavutköy'de saklandığı hücre evinde yakaladı. Şüphelinin üzerinden bir sustalı bıçak ile A.Sancar Aybar'a ait İ.E.T.T. indirim kartı ile kimlik ele geçirildi. Kırılan şifreli dijital belgelerde A.Sancar Aybar'a ait bilgiler bulundu. Aybar'ın, terör örgütünün kırsal alanına katıldığı kimlik bilgilerinin de kendisini gizlemesi ve örgütsel faaliyetlerde kullanması için şehirde görev yapacak Enver Güzen'e örgüt tarafından verildiği belirlendi. Enver Güzen'in üzerinde ''Süreç, örgütlenme, istihbarat PKK ve gençlik önderlik ve gençlik yaşam iddialarımız sorumluluklarımız'' yazıları olan notlar bulundu. Güvenlik kaynakları, örgütün ideolojik eğitim sorumlusu olan Güzen'e, bu notların, üst sorumlular tarafından, örgütleme faaliyetinde eğitim vereceği örgüt mensuplarına anlatması için verildiği değerlendirildi.

SERHİLDAN İÇİN YATAY GEÇİŞ YAPMIŞ

Terör örgütünün ideolojik eğitim sorumlusu Enver Güzen'in 2013 yılında girmiş olduğu Aksaray Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim görürken birçok örgütsel faaliyette bulunduğu, 7 Haziran seçimlerinde örgütün siyasi ayağı HDP için çalışmalar yaptığı belirlendi. Sözde serhildanların başlaması ile de Harran Üniversitesi'ne yatay geçiş yaparak, hendek çatışmalarında yer aldığı, örgütün üst düzey sorumlularına en ön safta yer alma isteğini de örgüt yemini ederek ilettiği de tespit edildi. Örgütün hendeklerde büyük yenilgiye uğraması sonrasında ise Kandil'in izniyle Güzen'in, İstanbul'da bitme noktasına gelen örgüte yeni üyeler kazandırarak yapılandırması amacıyla gönderildiği, İstanbul'un birçok ilçesinde örgüt sempatizanlarına ve üyelerine ayrı şekilde eğitimler vererek örgütün yeniden etkin hale gelmesi için yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi.

SİCİL NUMARASI 21

Mardin Kızıltepe'de ele geçirilen dijital verilerin arasında terör örgütünün sicil raporuna da ulaşıldı. ''Akademi sicil'' isimli dokümanda Kandil'e gönderilmek üzere 25 örgüt üyesinin bilgilerinin yer aldığı, 21 numaralı ismin ise örgütün ideolojik eğitim sorumlusu Enver Güzen olduğu tespit edildi. Sicil raporunda Güzen'in devrimci halk savaşlarında en ön saflarda yer almak istediği, önderliğin gerçekliğini çok iyi bildiğini, her türlü görev ve sorumluluğa hazır olduğunu bildiren bir bilgiye de ulaşıldı. Kandil'in de kendisiyle ilgili, ''örgütün çıkarları ve ideolojisi doğrultusunda her türlü faaliyeti gerçekleştirmek üzere eğitimli şekilde hazır olduğu'' raporunun verildiği tespit edildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ: BUNALIMDA OLDUĞUM İÇİN ÖRGÜTE KATILDIM, PİŞMANIM

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Terör Polisi tarafından gözaltına alınan Enver Güzen ise ifadesinde örgüt sorumlularına ettiği tüm yeminleri inkar ederek, ''Bunalım içinde olduğum için örgüte katıldım. Pişmanım, suçumu kabul ediyorum. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum.'' dedi.

Tutuklu şekilde yargılanan terörist Enver Güzen'in, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı Uygur Kaan Arısoy, yedi buçuk yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.