Şimdilerde kaçacak delik arayan FETO bu evde kalacaktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin iddianameye giren videoda, teröristbaşı Gülen'in 25 Temmuz'da Türkiye'ye gelerek Akıncı üssünde inşa edilen yeni bir yapıyı kullanacağı belirtildi.

* İddianameye giren video ve ses kayıtlarında darbecilerin merkez olarak kullandıkları 4. Ana Jet Üs Komutanlığının havadan çekilmiş görüntüleri de yer alıyor.

* Üssün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri imamı" olduğu değerlendirilen B.A'nın aracıyla 4. Ana Jet Üs Komutanlığına saat 20.30'da girişi, Akıncı Üssü'nde filo içinde darbeyle ilgili talimatlar vermesi de yer alıyor.

* Darbe girişiminin başarız olmasının ardından Akıncı Üssü'nde yapılan incelemelerde B.A'nın otomobilden çıkanlar dikkati çekiyor.

* Otomobilde, B.A'nın Kara Harp Okulu'na girebilmesi için kendi adına düzenlenmiş özel giriş kartı, çantasında da kıyafetlerinin yanı sıra FETÖ elebaşı tarafından yazılan "Bir Kırık Dilekçe" isimli kitap ile "Sırlı, Büyük Celcelutiyye Duası" adlı kitap ve el yazısı notlar bulunuyor.

25 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'YE GELECEKTİ

Görüntülerde Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nün komutanlık binasının yan tarafında inşa edilmeye başlanan yapı da görülüyor. İddianamede darbecilerin başarılı olması halinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 25 Temmuz 2016'da Türkiye'ye geleceği ve teröristbaşının burayı kullanacağı tespitine yer veriliyor.