2001 krizinin sembol ismi konuştu: Başbakan bile iş bulamadı

Bülent Ecevit’e yazar-kasa fırlatarak ekonomik krizin sembolü haline gelen Ahmet Çakmak o günleri şöyle anlattı: “Ecevit bana iş bulmak için girişimlerde bulundu ama olmadı. Koca başbakanın iş bulamadığı bir dönemdi."

4 Nisan 2001'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne 'Sayın başbakanım al, ben bir esnafım' diye bağırarak yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, koalisyon hükümetlerinin neden olduğu ekonomik krizleri ve istikrarsızlığı gözler önüne sererek, sembol isimlerden biri haline geldi. O günlerde yaşanan sıkıntıların yeniden yaşanmaması için 16 Nisan'da 'evet' oyu kullanacağını açıklayan Çakmak, Türkiye'nin yeni sistem sayesinde çok önemli bir nimete kavuşacağını söyledi.

ÇİFT BAŞLILIĞI BİZZAT YAŞADIM

Yazar kasa eyleminden sonra yeşil kart başvurusunda bulunduğunu anlatan Çakmak yaşananları şöyle anlattı: "O dönem Başbakan Ecevit yeşilkart almam için beni Abidinpaşa Sağlık Ocağı'na yönlendirdi. ANAP'lı bir doktor bana yeşilkart verilmesine engel oldu. Herkese de 'yazar kasa atan adama yeşilkart vermedim' diyerek anlatmıştı. Çift başlılık ne demek o zamanlar yaşadığım sıkıntılardan dolayı çok iyi biliyorum. Bir tane doktor koskoca başbakanın istediği işlemi yapmadı."

BİR OY BİLE ÇOK ÖNEMLİ

Bülent Ecevit'ten iş istediğini ve Ecevit'in kendisine iş bulmak için de girişimlerde bulunduğunu söyleyen Çakmak, "Ancak o dönem bir türlü iş bulunamadı. Bir ülkenin başbakanının iş bulamadığı dönemleri düşünün" dedi. Çakmak, Türkiye'nin 16 Nisan'da "evet" diyerek bugün geldiği noktaya sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Bu ülke elindeki nimeti kaybederse, bir daha toparlayamayız. Bir oy bile çok önemli. Balık hafızalı olup yaşadıklarımızı unutmamalıyız. Herkes bu vatan için bir şeyler yapmalı" diye konuştu.

BU ÜLKEYE EVET BORÇLUYUZ

Türkiye'nin o günlerden bugünlere geldiğini hatırlatan Ahmet Çakmak şöyle konuştu: "Bugün üzerimize düşeni yapmazsak, bir daha kimse bizim önümüze sandık getirmeyecek. Bu nimeti kaybedersek bir daha toparlayamayız. Bir tane oy bile çok önemli. Canla başla çalışmalıyız. Bu ülkeye bir evet borçluyuz. Biz insanları kandırmaya çalışmıyoruz. Bu ülkenin istikbali için evet diyoruz." (Yeni Şafak)