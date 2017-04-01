30 bin FETÖ'cüye yardım kesiliyor!

Fuat Uğur bugünkü yazısında FETÖ cephesinde ilginç bir gelişmenin altını çiziyor. 16 Nisan'dan sonra teröristbaşı Gülen'in emriyle FETÖ'cü 30 bin kişiye yapılan yardımın kesileceğini belirten Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, ABD merkezli CBS televizyonunun "Gülen'in kara para trafiği" başlıklı haberinin önemine dikkat çekiyor. Fuat Uğur, üç kuruş yardım için teröristbaşı Gülen'e sahip çıkan FETÖ'cülere ve ailelerine sesleniyor: "Harç bitti yapı paydos! İşte size yeni bir fırsat. Kendinizi kullandırtmayın. Yoksa çok geç olacak."

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