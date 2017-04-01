Adil Öksüz-ABD ilişkisi çok daha derin

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD Büyükelçiliği tarafından, vize iptali için aranan Adil Öksüz'ün ABD ile ilişkilerinin çok daha derin olduğu ortaya çıktı. Sivil 1 numara Öksüz, seçim sürecinde Hillary Clinton’a 1.5 milyon $ bağış göndermiş.

Akıncılar Üssü iddianamesi, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasındaki 'üst aklını' ve onların yerel uzantılarını da deşifre etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz gecesi Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki yaşananlara dair iddianamede bir orgeneral, altı tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüpheli yer aldı. Teröristbaşı Gülen ile birlikte 45 'üst düzey' örgüt yönecitisi için darbe girişimi ve işledikleri cinayetlerden dolayı 303 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KARARI 1 KASIM'DA

İddianamede en dikkat çekici bilgilerden biri, darbe kararının alındığı güne dair oldu. 1 Kasım 2015 gecesi, seçimlerden AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu ve koalisyon kurulma olasılığının imkansızlaştığı an 'Darbe kararı' alındı.

BEŞ İSİM PLANLAMIŞ

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre kamuoyu, darbenin sivil bir numaralı isminin Adil Öksüz, askeri kanatta ise eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk olduğu sanılıyordu. Ancak, Adil Öksüz'le birlikte, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'le organize ettiler.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN ABD'DEN YÖNETTİ

Akıncılar üssünde 15 Temmuz gecesi, iki gün önce tüm kamera kayıtları kapatılan 'Gasino' bölümünde Adil Öksüz başta olmak üzere beş örgüt imamı ve cunta yöneticilerinin darbeyi yönettiği, bu sırada sürekli ABD'deki örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüştükleri belirlendi. Adil Öksüz'ün, 19 Ağustos 2014'te cep telefonuna örgüt içi haberleşme programı olan Bylock'u yüklediği ve 548 ayrı kişiyle binlerce görüşme yaptığı da belirlendi. Star gazetesininiz geçtiğimiz Ekim ayında 'Himmet paraları Clinton'a manşetiyle duyurduğu Türkiye-ABD arasındaki örgütün para transferiyle dönemin ABD Dışişleri Bakanı ve ABD Başkan adayı Hilary Clinton'un seçim kampanyasının finansmanı da, 'devlet memuru' maaşı ile geçinen Adil Öksüz'ün gönderdiği paralarla yapıldığı da ortaya çıktı.

ABD NEDEN SESSİZ?

İddianamede yere alan MASAK raporuna göre, Öksüz'ün 03/04/2003 - 28/03/2016 tarihleri arasında dökümü yapılan banka hesap hareketlerinde, kendisi ve aile üyelerine ait hesaplar üzerinden ABD'deki Harmony Enterpises LLC' şirketi üzerinden Clinton'a bağış yapıldığı ortaya çıktı. Öksüz, farklı hesaplarla Clinton'un seçim kampanyası için 1 milyon 561 bin ABD doları göndermiş.

GÖRÜŞME OLMAMIŞ

Adil Öksüz'ün 21 Temmuz saat 10.22'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından arandığı da kayıtlarda yer aldı. Öksüz'ün telefonu açmadığı için görüşmenin yapılamadığı tespit edildi. ABD Büyükelçiliği, Öksüz'ün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda vizesinin iptal edildiğini iletmek üzere arandığını açıklamıştı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN HTS İZİ

Akıncı Hava Üssü iddianamesi tamamlandı. Adil Öksüz'ün 18 ve 19 Temmuz'daki HTS (Telefon Konuşma) kayıtları lokasyon ve saat bilgileriyle ortaya çıkarıldı. (Star)