Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtlıyor!

Başbakan Binali Yıldırım CNN Türk canlı yayında soruları yanıtlıyor

Başbakan Binali Yıldırım, "Anket sonuçları var tabii ama paylaşmayacağım. Ben vatandaşlarımıza biraz saygısızlık olarak görüyorum. Gerçek anket, gerçek sonuç vatandaşlarımızın 16 Nisan'da sandığa gidip vereceği oylardır." dedi.

Yıldırım, CNN Türk - Kanal D ortak yayınında, bugün Van'da muhteşem bir miting yaptıklarını, yarın Ankara ve Kayseri'de mitingi yapacaklarını anlattı.

Anket sonuçlarına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Anket sonuçları var tabii ama paylaşmayacağım. Ben vatandaşlarımıza biraz saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü gerçek anket, gerçek sonuç vatandaşlarımızın 16 Nisan'da sandığa gidip vereceği oylardır. Ondan önce tahmin yapılabilir. Çalışma alanlarını, nereye yoğunlaşmak gerektiğini, hangi alanlarda daha fazla gayret göstermek gerektiğini anlamak için çalışmaları partimiz yapıyor, çeşitli sivil toplum kuruluşları yapıyor. Ama benim bir prensibim var, anketlere inanırım ancak kendim yaparsam." yanıtını verdi.

"Anketlerde beklediğiniz neticeleri görebiliyor musunuz?" sorusuna karşılık Yıldırım, "Allah'a şükür biz rahatız, bir problem yok. Vatandaşımız bugüne kadar hiç yanlış yapmadı. Biz de yanlış bir iş yapmıyoruz. Yanlış yapmadığımıza inanıyoruz. Bu yaptığımız değişiklik MHP ile beraber, eminim ki vatandaşımız tarafından da onaylanacak. 'Evet' oylarıyla, bu halk oylaması 16 Nisan'da sonuçlanmış olacak." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'deki birçok gücün, tek bir kişinin elinde toplanmasıyla ilgili eleştirisi olduğu ve bunun ciddi sorunlar yaratabileceğini söylediği hatırlatılarak, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının yeni anayasayla birlikte fesih yetkisi olacağını ifade ediyor. Eski mevcut sistemde bunlar TBMM'nin yetkisinde ancak kanun çıkması gerekiyor. Yeni düzende bunun tek bir kişinin elinde toplanacağını ve bunun da demokrasi açısından sorun teşkil edeceğini ifade ediyor. 'Bir kişiyi satın alırsanız, Türkiye'yi ele geçirirsiniz'. diyor." ifadeleri üzerine Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Ne demek o? Bir kişiyi satın almak ne demek? Nasıl ikna edeceksiniz? Bir kişi dediğiniz insan, halkın yüzde 50'sinden fazlasının oyuyla iş başına geliyor. Tek adam nerede olur? Tek adam padişahlıkta, monarşide, diktatörlükte olur. Orada da zaten halkın oylarıyla gelmiyor. Çeşitli şekillerde ya soydan ya da darbelerle geliyor. Parlamentoyu, demokratik sistemleri ortadan kaldırıyor. Bir takım güçleri kullanarak yani silahlı güçleri kullanarak, vesayet odaklarını kullanarak iktidarda olmaya devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu herhalde bu anayasanın görüşmelerinde neler konuşulduğunu, neler yapıldığını Mecliste takip etmedi. Bütün bunlar konuşuldu Mecliste. Milletvekillerini ikna etmek için her yolu denediler. Bizim grubumuza, MHP grubuna yönelik duygusal mesajları verdiler. Her şeyi yaptılar. Hatta olmadı kaba kuvvete de işi götürdüler. Kürsü işgalleri oldu, oy verme kabinlerinin önü işgal edildi. Tüm bunlar yaşandı. Komisyon çalıştırılmamaya gayret edildi. Milletin seçtiği Meclis, milletin seçtiği vekiller çalıştırılmamaya gayret edildi. Bütün bunların sonunda milletin seçtiği Meclis, milletin seçtiği vekiller bu anayasa değişikliğine Mecliste 'olur' verdi. Şimdi de milletten onaya gidiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu darbeyle karıştırıyor."

Yıldırım, Türkiye'de, Cumhuriyet tarihinde ilk defa yönetim sisteminin değişikliğini ön gören önemli bir değişikliğin, parlamentoda milli iradenin eliyle yapıldığını belirtti.

Anayasa değişikliği çalışmalarına başlamadan önce birlikte çalışmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gittiklerini anlatan Yıldırım, ancak çalışmanın bir yerinde CHP'nin koptuğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kendisine dedim ki; Sayın Kılıçdaroğlu belli ki biz anayasa değişiklik konusunda farklı düşünüyoruz. Siz parlamenter sistemin devamından yanasınız. Biz de diyoruz ki parlamenter sistem Türkiye'de darbelere zemin hazırlıyor, zaman zaman ekonomik krizlere sebep oluyor, onun için güçlü, sürekli iktidarı, istikrarı sağlayacak bir yönetim sistemine ihtiyaç var. Bu da ancak sandıkta temin edilebilir. Bunu cumhurbaşkanlığı sistemi veya başkanlık sistemi olarak öngörüyoruz. Eğer buna rıza göstermiyorsanız, teklifinizi hazırlayın. Siz de getirin, biz de getirelim. İkisini de görüşelim. İttifakla geçsin Meclisten. Fark etmez. Ne olacak yine götürelim millete. Millet karar versin. 367'nin üzerinde veya 550 milletvekiliyle de geçse, götürelim millet karar versin. Tek adamlık teranesi tutturmuş gidiyor CHP. Herhalde onlar kendi partilerinin geçmiş tarihini hatırlıyorlar. Şimdi böyle bir şey yok. Demokrasilerde tek adam yok. Seçimle gelen, seçimle gider. Recep Tayyip Erdoğan, 11,5 yıl başbakanlık yaptı. Cumhurbaşkanlığına aday olmasaydı, devam ederdi değil mi? Çünkü millet yaptığı işleri benimsiyor. Dolayısıyla her seçimde, daha fazla destek vererek devamını istiyor. Ama bu sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bırakın tek adam olmayı, sınırlama var. 10 yılla sınırlıyor. 10 yılın ötesinde artık çok isteseniz bile, vatandaş 'aman dursun, gitmesin, tekrar devam etsin' dese de edemiyor."

- "Cumhurbaşkanının, fesih yetkisi yok"

Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki fesih tartışmasına ilişkin, şunları anlattı:

"Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok. Fesihler, darbe anayasalarında olur. 15 Temmuz başarılı olsaydı, Meclis feshedilecekti, parlamento kapatılacaktı. Nitekim 1980, 1960'da Meclis feshedildi. Darbelerde meclisler feshedilir. Ne var? Fesih yok ama bir şey var. O da seçimlerin yenilenmesidir. Seçimlerin yenilenmesi bir tıkanmaya karşı, krize karşı bir tedbirdir. Mevcut anayasanın 116. maddesinde Cumhurbaşkanı Meclisi seçime götürebiliyor. Seçime götürme ayrı bir şey, kapatmak ayrı bir şey. Fesih, Meclisin kapatılmasıdır. Seçime götürebiliyor. Hangi şartla götürüyor. Diyelim ki seçim oldu. 7 Haziran'ı hatırlayalım. Tek başına bir parti iktidara gelmedi. Hükümet kurma görüşmeleri de sonuç vermedi. 5,5 ay sonra Türkiye'de tekrar seçim yapıldı. Bu şekilde bir yetki bunu değiştiriyor. Bu kalkıyor. 116. maddeye değişiklik yapılıyor.

Deniyor ki 'Cumhurbaşkanı seçim kararı alabilir.'. Aynı şekilde TBMM de seçim kararı alabilir. Karşılıklı seçim yenileme yetkisi veriliyor. Ama burada bir ince nokta var, diyelim ki Meclis seçime gitme kararı aldı herhangi bir nedenle, kendi seçimini de yeniliyor, cumhurbaşkanını da seçime götürüyor. Otomatik olarak iki güç birden seçime gidiyor. Veya Cumhurbaşkanı seçime gitme kararı aldı, kendisi gittiği gibi Meclis de seçime gitmek zorunda. Çünkü seçimler aynı gün yapılıyor, 5 yılda bir yapılıyor. O yüzden alınacak seçim kararı, her iki iradeyi, meclis iradesini de cumhurbaşkanlığı iradesini de bağlıyor."

ABD'de bugün bu konunun tartışıldığını belirten Yıldırım, ABD'de seçim yenileme yetkisi olmadığı için iki yılda bir kısmi yenileme yapıldığını, "topal ördek" durumu olduğunu, meclisin tıkandığını, bazen kanunların geçmediğini, bütçenin kabul edilmediğini, sistemin krize girdiğini ve zaman kaybedildiğini dile getirdi.

BU SİSTEMİN ADI GARANTİLİ HÜKÜMET SİSTEMİ

Yıldırım, Fransa'da başkanı seçime götürme yetkisinin bulunduğunu ancak meclisin olmadığını ifade ederek, "Bu şekilde başka ülkelerin olumsuz örneklerini de dikkate alarak kendi yönetim geleneklerimize uygun, yönetim tecrübemize uygun bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiriyoruz. Bu sistemin adı garantili hükümet sistemi. Seçim oldu hükümet belli. İktidar çıktı çıkmadı, iktidar oldu olmadı diye bir şey yok. Çünkü şart var. Yüzde 50+1 almadan iktidar olunmuyor. Bugüne kadar yüzde 50+1 alan iktidar kaç tane var? Hemen hemen yok. Belki Demokrat Parti zamanı olabilir. AK Parti bile yüzde 50'ye yaklaştı. Kim var bir tek? Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanığı seçiminde yüzde 52 aldı." diye konuştu.

Bu değişiklik yürürlüğe girince yapılacak ilk yerel seçimde uygulamanın başlayacağını, cumhurbaşkanı adayının seçime gireceğini ve en az seçmenin yarısından bir fazlasının oyunu alması gerektiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Alamazsa iktidar olamıyor. İki hafta içinde seçim tekrarlanıyor. Mutlaka yüzde 50+1'i buluyor. Bu ne demektir? Seçim bitti, sandıklar kapandı sayım yapıldı, ülkeyi yönetecek iktidar belli. Millet, düşünmeyecek. Kim hükümet olacak, kim başbakan olacak, güvenoyu alacak mı, almayacak mı? Vatandaş sandığa gitti görevini yaptı. Akşam geç saatlerde ülkeyi yönetecek olan belli. Zaman kaybı yok. İstikrar var. Güven var ve vatandaşa verilen vaatlerin yerine getirilmesi var." diye konuştu.

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