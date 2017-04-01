Başbakan Yıldırım'dan önemli ekonomik büyüme açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "'Evet' çıkarsa yüzde yedinin üzerine çıkar bundan sonraki büyüme oranları. Tahminler bunu gösteriyor. Bu en az üç dönem böyle gider" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, son 14 yıla bakıldığında, bu süre içerisinde 164 milyar dolar yabancı yatırım olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önceki dönemlerde yılda 1 milyar dolardı. Ne kadar fark var? 14 yılda 14 milyar dolar. Bir önceki 14 yılda. Son 14 yılda AK Parti döneminde 164 milyar dolar. Yani 16 milyar doların üzerinde. Yatırımcısınız siz, yarın bu ülkede ne olacak? İktidar devam edecek mi? Bir belirsizlik olacak mı, olmayacak mı? Yatırımcı buna bakar. Kimin iş başında olduğuna bakmaz. Ülkede güçlü yönetim var mı? Bugün bakın İtalya, bu zayıf iktidarlardan çok çekti yıllarca. En sonunda 2015'te oturdular bir değişiklik yaptılar yasalarında. Yüzde 40'ın altında oy alamayan iktidar olamayacak diye. Peki bu diktatörlük mü? Bunu yaptılar. Şimdi yüzde 40 üstünü alınca tek başına iktidar oluyor. Bir tanım getirdiler. Biz onu da demiyoruz. Biz 50'nin üzerinde alırsan iktidar olacaksın. İtalya'dan daha yüksek tuttuk çıtayı."

Bütün bunları izah eden bir diyagram olduğunu belirten Yıldırım, bu diyagram üzerinden Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından bu yana büyüme rakamlarını anlattı.

Yıldırım, 1923-1938 yılları arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde büyüme rakamının yüzde 7,8 olduğunu, 1938-1950 arasında İnönü döneminde ise büyüme oranının yüzde 1,9 olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Çok düşük tabii Atatürk dönemine göre. Bunun izahı olabilir. İkinci Dünya Savaşı, yokluk yılları vesaire. Ben bunu bir olumsuzluk olarak almıyorum. Bu gerçekleşen bir dönemin şartları. Bakın 1950-1960 arasına bakıyoruz. Dünya büyümesi yüzde 2,8, Türkiye'de yüzde 6,4 Menderes dönemi. Orada ne var? Tek başına iktidar var. Tek başına güçlü iktidarda bak 2-3'e katlamış, 1960-1980 arası kısa dönemli Demirel hükümeti var. Daha sonra koalisyon hükümetleri var. Büyüme dünya ortalamasıyla hemen hemen aynı gitmiş. Yani düşük seyretmiş. 1980'li yıllardan 1992'ye kadar geliyoruz. Özal iktidarda. Yine güçlü tek başına iktidar. Dünya ortalaması yüzde 2,9, Türkiye 6,1. Farkı görüyorsunuz. Niye? Tek başına güçlü iktidar var. Geliyoruz 1992-2001 arası küt diye hemen 2,2'ye düşmüş, dünya ortalamasının da altında. Dünya ortalaması 3,6. Niye? Zayıf iktidarlar var. Ne oldu 80'li yıllarda kazandığımızı 90'lı yıllarda kaybettik. 50'li yıllarda kazandığımızı, 60-70'li yıllarda kaybettik."

AK Parti döneminin olduğu 2002-2016 yılları arasında dünya ortalamasının yüzde 2,9, Türkiye'nin ise yüzde 5,95 olduğunu kaydeden Yıldırım, "Yani iki katı. Görüyorsunuz. Bundan sonra ne olacak. Ya böyle gideceğiz, ya böyle gideceğiz." dedi.

Binali Yıldırım, halk oylamasında 'hayır' çıkması durumunda bu büyüme oranlarının yüzde 3'lere düşeceğini, 'evet' çıkması halinde ise bundan sonraki büyüme oranlarının yüzde 7'nin üzerine çıkacağını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım'dan önemli ekonomik büyüme açıklaması