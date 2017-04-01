Berat Albayrak: Diyarbakır'ı 16 Nisan'da herkes duymalı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Diyarbakır'da Toplu Açılış töreninde konuştu. Albayrak "Diyarbakır tüm Türkiye ve dünya için önemli bir şehir. 16 Nisan'da vereceğiniz sesi herkes duymalı" dedi.

Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

650 milyon liradan fazla büyük bir yatırım açılışı için bir aradayız.

Eski Türkiye malum, temel atmalar yapılır ama icraat olmazdı. AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde büyük projelere imza attık, bugün de bunun için buradayız.

16 Nisan'ın öneminin farkında mıyız? Demek ki Diyarbakır elhamdülillah farkında.

Diyarbakır tüm Türkiye ve dünya için önemli bir şehir. 16 Nisan'da vereceğiniz sesi herkes duymalı.

15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. O gün FETÖ'nün tüm maşaları ülkeyi bölmek için bir arada toplandı.

80 milyon olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile sokağa indi, Diyarbakır darbecilere korkmadı göğüs gerdi.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaası için 15 Temmuz'un rövanşı için 16 Nisan'da 'EVET' diyeceğiz.