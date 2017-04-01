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AA
  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 1.4.2017 10:04
Beşiktaş'ta EVET çadırına saldırı
Beşiktaş'ta EVET çadırına saldırı

AK Parti'nin kurduğu çadıra gelen üç kişi, masa ve sandalyeleri devirip broşürleri etrafa saçarak da bulundu.

'ta AK Parti tarafından anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında kurulan çadıra yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Meydanı'nda bulunan "evet" çadırına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen üç kişi, masa ve sandalyeleri devirerek broşürleri etrafa saçtı.

Çadıra da zarar veren grup, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.