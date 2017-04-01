Bunlar Nazi’den de beter

TMMOB’a bağlı İzmir Makine Mühendisleri Odası’ndan SABAH’a, Avrupa’daki yasakları geride bırakan ambargo... Kongre merkezinin dışını ‘hayır’ propagandasına açıp, SABAH’a panel için salon vermediler

Sabah Gazetesi Yazarlar Kulübü üyelerinin "Referandum Buluşmaları: Türkiye geleceğini oyluyor, Sabah yazarları anayasa değişikliğini tartışıyor" paneli, İzmir'de, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası'nın engelliyle karşılaştı. Türkiye'nin birçok kentinde gerçekleştirilen panelin, 12 Nisan'da da İzmir'de hayata geçirmek isteyen Turkuvaz Medya Grubu Kurumsal İletişim Uzmanları, Bayraklı'da bulunan TMMOB'a bağlı Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre Merkezi yetkilileri ile bağlantıya geçti. İlk etapta yapılan telefon görüşmesinde 500 kişilik salonun 12 Nisan'da uygun olduğu belirtilince, Turkuvaz Medya Grubu Kurumsal İletişim Birimi'nde görevli uzman ekip İzmir'e gelerek salonu inceledi. Taraflar arasında tahsise ilişkin yazışmaların ardından da ön anlaşmaya varıldı. Birkaç gün sonra Kongre Merkezi Müdürü Selin Şengün, gazetemizin kurumsal iletişim uzmanları ile bağlantıya geçerek salonun yönetim tarafından kendilerinin bilgisi dışında, Tesisat Mühendisliği Kongresi için tahsis edildiğini, bu nedenle de dolu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, başka bir kurum adı altında kongre merkezini arayan Sabah muhabirlerine, 12 Nisan'da salonun boş olduğu ve istendiğinde tahsis edilebileceği bildirildi. Her fırsatta demokratik bir yapıya sahip olduğunu ifade eden ancak kongre merkezinin dışına "Hayır" afişleri asmayı da ihmal etmeyen TMMOB'un bu çifte standardı Avrupa'nın 'evet' kampanyasını yasaklayan zihniyeti de solladı.



İZTO EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Yaşanan şok gelişme üzerine yazarlarımızdan Kerem Alkin'le görüşen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, panele ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını iletti. Bunun üzerine Sabah Gazetesi Yazarlar Kulübü üyeleri Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Kerem Alkin ve Nagehan Alçı'nın paneli İZTO'ya ait salona kaydırıldı.



AK PARTİ'Yİ REDDEDİP HDP'YE KUCAK AÇTI

Başkanlığını Güniz Gacaner Ermin'in yaptığı İzmir Makine Mühendisleri Odası 1 Kasım 2015'teki genel seçimler öncesi de AK Parti Kadın Kolları'nın salon tahsisi talebini geri çevirip salonları HDP'ye açmıştı.