Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da toplu açılış töreninde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

BARIŞIN FEDAİLERİ BİZİZ

Bu PKK yanlıları ikide bir diyorlar ki 'barış, barış, barış.' Lafla barış olur mu? Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu? Biz inşa ediyoruz. Biz ihya ediyoruz. Biz, Diyarbakır Belediyesinin önünde hüngür hüngür ağlayan, çocukları dağa kaçırılmış anaları unutmuyoruz. Onlara barış diyenler nasıl baktılar, haince baktılar. Ama biz şefkatle baktık, merhametle baktık. Barışın fedaileri biziz, özgürlüklerin fedaisi biziz ve bundan sonra da böyle olacak.

DİYARBAKIR'SIZ OLMAZ

Türkiye nasıl İstanbul'suz, İzmir'siz, Trabzon'suz, Antalya'sız, Erzurum'suz olamazsa asla Diyarbakır'sız da olamaz. Çünkü Diyarbakır bizim kalbimiz. Bu coğrafyayı, bu halkı bizden koparmak isteyen, kalbimizi söküp almaya çalışıyor demektir. Diyarbakır Türkiye'nin mührüdür. El uzatılmasına asla izin vermeyiz. Rabbim kaderimizi bu coğrafyada birlikte yazmış, bizim geçmişiz gibi geleceğimiz de ortak.

İnşallah aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor. Diyarbakır içinde yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

Alparslan ilk önce bu topraklara geldi. Yavuz Selim Mısır'a giderken Diyarbakır ile kucaklaştı

AYRINTILAR GELİYOR...