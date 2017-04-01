Diyarbakır’da büyük buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakırlılarla buluşacak. Halka hitap edecek Erdoğan, ziyaretinde 290 milyon liraya mal olan 85 tesisin açılışını da gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakırlılarla buluşarak terörden temizlenen alanlarda bölge halkının refahı için yapılan 290 milyon liraya mal olan 85 tesisin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Kırklar Dağı'nın eteklerinde yer alan ve "Suzan Suzi" türküsünün yazılmasına ilham olan Hevsel Bahçeleri'nin de startını verecek. Hevsel'in eski ruhuna kavuşması için 60 değişik türde 70 bin ağaç ve çiçek dikilecek.

Aynı zamanda terör örgütü PKK'nın zarar verdiği ve restorasyonu yapılan Hz. Süleyman Camisi'nin de açılışı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Doğu ve Güneydoğu'da terörden zarar gören bölgelerin ayağa kaldırılması için yürütülen 10 milyar liralık projelerin Diyarbakır ayağında teröre tokat niteliğindeki önemli açılışlar yapacak.



ŞANLIURFALI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle alınan kararla fahri hemşehri oldu. Belediye Meclisi tarafından verilmesi kararlaştırılan fahri hemşehrilik beratı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 11 Nisan'da yapacağı ziyarette sunulacak. Mehmet YILDIRIM / SABAH