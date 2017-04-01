Erdoğan Avrupa’ya birkaç gömlek büyük geliyor

Sabah Yazarlar Kulübü, referandum sürecinde Avrupa’da yaşananları ve yeni anayasayı Mersin’de yorumladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’daki politikacılara birkaç gömlek büyük geliyor. Bu yüzden AB, güçlü bir lider ve güçlü bir sistemin gelmesini istemiyor

Sabah Yazarlar Kulübü, referandum buluşmaları kapsamında 'Türkiye geleceğini oyluyor, SABAH gazetesi yazarları anayasa değişikliğini tartışıyor' başlıklı panel Mersin'de gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü SABAH Yazı İşleri Müdürü Yahya Bostan'ın yaptığı panele, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, SABAH Ekonomi Müdürü ve köşe yazarı Dr. Şeref Oğuz, SABAH köşe yazarı Doç. Dr. Fahrettin Altun ve Daily Sabah köşe yazarı Ozan Ceyhun konuşmacı olarak katıldı. Yeni anayasaya neden ihtiyaç duyulduğunu, Avrupa'nın konuya neden negatif baktığını açıklayan Daily Sabah köşe yazarı Ozan Ceyhun, Avrupa'nın yeni ve güçlü Türkiye istemediğini belirtti. Türkiye'nin güçlenmesinin Avrupa ülkelerinin işine gelmediğini kaydeden Ceyhun, "Avrupa 'one minute' diyen lider istemiyor, Avrupa Libya'da bir kriz yaşandığında gemilerinin tümünü Libya'ya gönderip oradaki her insanı alıp Türkiye'ye getiren Türkiye'den rahatsız. Onlar için daha kötüsü ise yeni Türkiye'nin bir lideri var. Yeni Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan, lidersiz veya 'liderim' diye ortalıkta dolaşan başarısız bir takım Avrupalı politikacıların gözünde ulaşılamaz durumda. Yani Erdoğan onlar için birkaç gömlek büyük. Bu yüzden güçlü bir lider ve güçlü bir sistemin gelmesini istemiyorlar. Avrupa iddialı bir Türkiye karşısında büyük sorun yaşıyor" dedi.



DAILY Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz: Cumhurbaşkanlığı sistemi dünyadaki bütün sistemlerden örnek alınarak ve tıkanan noktalarına çözüm üretilerek yapılan bir sistem. Bu sistemde darbe olmaz diye bir şey yok ama olasılığı daha azaltır. 1960 yılında Güney Kore ile eşit olan ekonomimiz şimdi Güney Kore'nin 4 kat aşağısında. Sebebi ise siyasi istikrarsızlık. Onlar 60'ta başkanlık sistemine geçti ve biz parlamenter sisteme devam ettik.









YATIRIM İÇİN İSTİKRAR ARANIYOR

SABAH Ekonomi Müdürü ve köşe yazarı Dr. Şeref Oğuz: Eğer Türkiye 'evet' derse, 2035 yılında dünyada ilk 20 ekonominin 9'uncu sırasında yer alacak. Eğer 'hayır' derse, 16'ncı sırada yer alacak. Eğer Türkiye güçlenirse Avrupa'da bazı ülkeler zayıflamak zorunda kalacak. Onun için hep bir ağızdan hayır kampanyası yapılıyor. Çin işadamlarının yatırım yapmak için ülkemizdeki tek sorunu siyasi istikrar olacak mı? Eğer bizde siyasi istikrar sürekli hale gelirse herkes rahatça yatırım yapabilecek.



KALICI SİSTEME İHTİYAÇ VAR

SABAH köşe yazarı Doç. Dr. Fahrettin Altun: Parlamenter sistem yürütülemez tıkanmaya açık bir sistem. 2002'den bu yana çok ciddi bir siyasal dönüşüm yaşandı Türkiye'de, vesayetçi sistem zayıfladı. Fakat bütün bunlar, karizmatik bir siyasi liderin becerisiyle gerçekleşti. Sistemle alakalı bir dönüşüm değil. Bizim kalıcı siyasi istikrara, vesayetçi değil milletin ön planda olduğu bir sisteme ihtiyacımız var.