‘Güneş Motel’ ülkeyi darbeye götürdü

Eski Adalet Partili Fethi Acar: Ecevit’in kurduğu ‘Güneş Motel Hükümeti’ 12 Eylül darbesine zemin hazırladı. 16 Nisan’da milletçe ‘evet’ diyeceğiz

Adalet Partisi (AP) Kastamonu Milletvekili olarak 1977-1980 arasında görev yapan Fethi Acar (75), Türk siyasi tarihinde kara sayfa olarak yer alan Güneş Motel Hükümeti'nin (42. Hükümet) kuruluş hikâyesini SABAH'a anlattı. İşte Güneş Motel olayının yakın tanığı olan Acar'ın anlatımıyla ibretlik günlerin öyküsü:

"1961 ve 1982 anayasaları darbe anayasasıdır ve rejimin bataklığıdır. 1921 ve 1924 anayasaları kuvvetler birliğine dayalıydı. İsmet İnönü; Atatürk hasta iken 1937'de CHP'nin altı okunu (ilkesi) anayasaya koydu. 1961 ve 1982 anayasalarının hiçbir yasal dayanağı yok.



MENDERES'LE TEHDİT...

1961 Anayasası'nın komisyon başkanı Turhan Feyzioğlu'dur. Metin Feyzioğlu'nun dedesidir. Turhan Feyzioğlu, bugünkü darbe anayasalarının mimarıdır.

1961 Anayasası halkoyuna sunulduğu günlerde, Demokrat Parti, Aydın Menderes ve arkadaşları Yassıada'da rehindi. Darbeciler; "Anayasa'ya 'evet' çıkmazsa, Menderes ve arkadaşları canlı çıkmaz" tehdidinde bulundu. 12 Eylül 1980 darbesinin akıl hocaları da; Coşkun Kırca ve Turhan Feyzioğlu'dur.



11 VEKİLLE DÜŞTÜ

5 Haziran 1977 seçimlerinde Ecevit'in genel başkanlığını yaptığı CHP yüzde 41 oy alarak 213 milletvekili çıkardı. Adalet Partisi yüzde 39 oy aldı ve 189 milletvekili çıkardı. 2 bağımsız aday da CHP'nin yanında yer aldı ancak Bülent Ecevit tek başına hükümet kuramadı. 12 milletvekiline daha ihtiyacı vardı.

Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti 22 Temmuz 1977'de güvenoyu alamadı ve istifa etti. Süleyman Demirel başbakanlığında AP-MSP ve MHP koalisyon hükümeti kuruldu.

Bülent Ecevit kendini başka yollara sevk etti ve milletvekili aramaya başladı. 'Kişiliğini aşan, kumar borcu olmayan 12 milletvekilini bekliyorum' şeklinde küstah bir açıklama yaptı. 1977 Aralık'ta Konya Milletvekili Oğuz Atalay'ın öncülüğünde 12 AP milletvekili, İstanbul Florya'daki Güneş Motel'de Bülent Ecevit'le görüştü ve bakanlıklar belli oldu. Kırmızı plaka karşılığı 11 AP'li vekiline bakanlık verildi, Oğuz Atalay bakanlık teklifini kabul etmedi.

11 milletvekili bağımsız oldu ve AP-MSP ve MHP koalisyonunu düşürdü. Ecevit, 11 AP milletvekilini bakan yaparak hükümeti kurdu. 11 milletvekilinden 11 ayrı ses çıktı. Ecevit'in hükümeti 22 ay sürdü. Bu hükümet döneminde Kahramanmaraş olayları oldu. Sıkıyönetim ilan edildi, her tarafta kuyruklar oluştu. Sonunda da 12 Eylül yaşandı.



MİLLETÇE 'EVET'

Koalisyonlar büyük partileri güve gibi yiyor, aşındırıyor. Vatandaşlarımız, 11 sandıkta sahip çıktığı istikrara, 12'ncisinde de sahip çıkarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay verecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız ve 'evet' diyerek ülkemizin istikrarla büyümesini sağlayacağız."