Karadeniz dağlarında PKK operasyonu

Giresun'un Yağlıdere ve Şebinkarahisar ilçelerinde de özel harekat ve komandolar tarafından büyük bir operasyon başlatıldı

İki ilçenin dağlık ve kırsal alanlarında yürütülen operasyona geçtiğimiz yıl merkez Çaldağ köyünde düzenlenen hain saldırıda şehit olan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan-18" adı verildi.

ÖZEL HAREKAT VE KOMANDOLAR KATILIYOR

Giresun Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı, Şebinkarahisar Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve zırhlı araçların da katıldığı operasyonda, zorlu arazi ve iklim şartlarında keşif gözetleme ve arama faaliyetinin sürdürüldü.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin barınmalarını ve faaliyette bulunmalarını engellemek amacıyla operasyonların devam ettiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SALDIRI VE SABOTAJLARI ÖNLEMEK İÇİN"

"Kış ayları boyunca aralıksız olarak operasyonlarına devam eden Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte bölücü terör örgütünün Karadeniz Bölgemize giriş-çıkışını engellemek, örgüt mensuplarınca gerçekleştirilebilecek, saldırı, sabotaj gibi olayları önlemek, örgüt mensuplarınca kullanılabileceği değerlendirilen geçiş güzergahlarında iz ve emare aramak, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyonlarını artırmıştır."