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Kolombiya'da büyük felaket! Çöken evler var

  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 20:30
Kolombiya'da büyük felaket! Çöken evler var
Kolombiya'da büyük felaket! Çöken evler var

AP: Kolombiya hükümeti nehir taşması nedeniyle 112 kişinin öldüğünü doğruladı, çöken evler var

Kolombiya'nın güneybatısında gece boyunca yağan şiddetli yağmur nehirleri taşırdı, heyelanlar evleri yuttu.

Uluslararası haber ajanslar, Bogota yönetiminin felakette 112 can kaybını doğruladığını flaş haber olarak duyurdu.

Putumayo eyaletini vuran heyelan ve sellerde çok sayıda kişiden de haber alınamıyor, kayıpların sayısı belirsiz.

Bölgeyi ziyaret eden Kolombiya lideri Juan Manuel Santos, ordu birliklerinin de kurtarma ekiplerine yardım ettiğini söyledi.

Eyalet Valisi Sorrel Aroca, yerel medyaya bazı mahallelerin tümüyle toprak altında kaldığını açıkladı.