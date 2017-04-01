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Müslümanlar için kabul edilemez

  • Giriş Tarihi: 1.4.2017
Müslümanlar için kabul edilemez
Müslümanlar için kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'de hoparlörle ezanın yasaklanması ve yeni bir yasadışı yerleşim oluşturulmasıyla ilgili konuşan Kalın, "İsrail topraklarında yaşayan tüm Müslümanlar için kabul edilemez bir durum. Umarım bu yasaktan vazgeçerler" dedi. TÜİK'in açıkladığı verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Yükselen ivmeyi göstermesi açısından rakamlar memnuniyet verici. Dünyanın büyük ekonomileri yüzde 2'nin altında. Bu açıdan Türkiye ekonomisinin yüzde 2,9'luk büyümesi sevindirici" dedi.