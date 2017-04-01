Tahliye operasyonu tutmadı FETÖ’cü hainler çıldırdı!

Dün bir hukuk skandalı yaşandı. 15 Temmuz darbesinin medya ayağının tahliye edilmesi büyük tepkiye neden oldu. Gece ise yeni bir kararla tahliye edilen 21 sanık için yeniden tutuklama kararı verildi. Tahliye kararı üzerine Türkiye’yi tehdit etmeye başlayan FETÖ’nün sosyal medyadaki tetikçileri, yeniden tutuklama kararı çıkınca adeta çıldırdı.

Yurtdışına kaçan FETÖ'cü hainlerin hevesi kursağında kaldı. Dün bir hukuk skandalı yaşandı. 15 Temmuz darbesinin medya ayağının tahliye edilmesi büyük tepkiye neden oldu. Gece ise yeni bir kararla tahliye edilen 21 sanık için yeniden tutuklama kararı verildi. Tahliye kararı üzerine Türkiye'yi tehdit etmeye başlayan FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri, yeniden tutuklama kararı çıkınca adeta çıldırdı.

TAHLİYE KARARI İLE TEHDİTLERE BAŞLADILAR

15 Temmuz darbesinin medya ayağına yönelik tahliye kararının ardından "15 Temmuz darbe davası çöktü. Yakında herkes serbest kalacak" şeklinde paylaşımlarda bulunan FETÖ'cü hainler, sosyal medya üzerinden topyekün saldırıya geçti. Teröristbaşı Gülen'in "Bahar geliyor hazırlanın" sözleri ile başlayan videosunu paylaşarak yeniden Türkiye'yi tehdit etmeye çalışan vatansız hainler, gece alınan bir kararla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

21 FETÖ'CÜ TEKRAR TUTUKLANINCA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR!

Gece alınan bir mahkeme kararı ile 21 FETÖ yeniden tutuklanınca sosyal medyadaki Fetullahçı tetikçiler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. FETÖ'cü firariler Emre Uslu, İhsan Yılmaz, Erhan Başyurt, Önder Aytaç, Tuncay Opçin, Tarık Toros ve Bülent Keneş başta olmak üzere tüm FETÖ'cü tetikçiler yeniden tutuklama kararının çıkmasının ardından bu kez Türkiye'ye saldırmaya başladılar.

SKANDAL TAHLİYEDEN SONRA ATTIKLARI TWEETLERİ SİLMEK ZORUNDA KALDILAR.

"Bu daha başlangıç yakında tüm arkadaşlarımız çıkacak" şeklinde tweetler atan FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz darbesinin medya ayağını oluşturan isimlerin tekrar tutuklanmasının ardından attıkları tweetleri silmek zorunda kaldılar.