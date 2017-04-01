Terör örgütüne ağır darbe: 99 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında teröristlerin bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.

TSK, 24-30 Mart 2017 tarihleri arasında yurt içinde meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verdi. TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içinde ve dışında icra edilen operasyonlarla bölücü terör örgütüne karşı azimli ve kararlı mücadelesine devam ettiği vurgulanarak, "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı) teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. Bu kapsamda; Diyarbakır/Lice-Hani, Mardin/Nusaybin, Şırnak/Anılmış-Kemerli, Bitlis/Tatvan, Hakkari/Yüksekova ve Ağrı/Patnos bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir" denildi.

"99 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İcra edilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiği, 52 piyade tüfeği, 109 el bombası, 1 havan (82 mm), 1 uçaksavar makineli tüfek, 5 roketatar, yaklaşık 4 bin 300 kilogram amonyum nitrat, 13,5 kilogram A4 patlayıcı ile çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği ayrıca tespit edilen 24 EYP'nin imha edildiği kaydedildi.

"1 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞ, 9 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ YARALANMIŞTIR"

Teröristler tarafından kullanılan 56 sığınak, barınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgiler verildi:

"Arananlar listesinde terör nitelikli ikiz plaka kaydı bulunun bir araç ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde; 839 kilogram esrar, 4 bin 550 litre akaryakıt ve 50 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 201 kişi yakalanmış, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

"ÖRGÜTÜN HAİN EMELLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI BAZI EYLEMLER DE DAHA PLANLAMA AŞAMASINDA ENGELLENMİŞTİR"

Özellikle Diyarbakır/ Lice-Hani, Mardin / Nusaybin, Şırnak / Anılmış-Kemerli, Bitlis / Tatvan, Hakkâri / Yüksekova ve Ağrı /Patnos bölgelerinde yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütüne ağır darbe indirildiği ve örgütün önemli kayıplar vermesinin sağlandığının ifade edildiği açıklamada, "Tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiştir. Böylece örgütün hain emellerine yönelik gerçekleştirmeyi planladığı bazı eylemler de daha planlama aşamasında engellenmiştir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 4 bin kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve yakıt ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğimizi sağlamak ve bölücü terör örgütü ile mücadelesine azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle kararlı mücadelesine dikkat çekilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla kesintisiz olarak sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüce Türk milletinin emrinde bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının korunması için kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır" denildi.