Türklere bu kaçıncı saldırı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi eleştirilerine üzülen ve kabul etmeyen Merkel'in Almanya'sında bir ırkçı saldırı daha. Mannheim kentinde başörtülü bir Türk kadını, bir Almanın fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. Saldırgan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, şehrin yabancıların yoğun olarak yaşadığı Neckarstadt-West semtinde meydana geldi. Önceki akşam evlerinin yakınında bulunan okulun bahçesinde bekleyen H.D. (33), 3 yaşındaki çocuğu caddeye çıkmak istediği sırada arkasından giderken Wolfgang P. (55) adlı Alman'ın saldırısına maruz kaldı. Olayı gören ve arkadaşına yardım etmek isteyen Z.B. (35) de söz konusu Alman'ın yumruklu saldırısına uğradı. Z.B'nin 12 yaşındaki kızı T.B. de saldırgan tarafından tartaklandı. Olay yerine gelen polis tarafından karakola götürülen Wolfgang P., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayı anlatan H.D, aynı binadan komşuları olan ırkçı Wolfgang P.'nin son 6 aydır başörtülü bayanların ve çocukların fotoğraflarını cep telefonu ile çekerek taciz ettiğini ve yanlarından geçerken acayip sesler çıkarttığı söyledi. H.D, söz konusu şahsın başörtülü bayanların yanından geçerken sürekli yere tükürdüğünü de iddia etti. Şimdiye kadar herhangi bir saldırının gerçekleşmediğini fakat önceki akşam yine cep telefonunu kendisine tutarak taciz ettiğini söyleyen H.D, "Benim resmimi neden çekiyorsun? Sen ne yapmak istiyorsun?" diye tepki gösterdiğinde aniden yüzüne yumruk atan Alman'ın darbesiyle sendelediğini ve ardından da kendisine tekmeyle vurmaya devam ettiğini ifade etti.

Mağdur kadın ve çocuklar, "Siz daha neler göreceksiniz?" diyen ve bu sözleri kayıt altına alınan saldırganın serbest bırakılmasıyla dehşete kapıldıklarını ve sürekli korku içinde yaşadıklarını belirttiler.